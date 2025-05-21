周日來港前先壯行色　麥道朗爭東奔盃誓破G1紀錄

本周末越洋轉播賽事東奔盃，華將潘明輝有份夥拍策騎「淘金夢」參與，全日就只得呢一匹坐騎，反之同日有份參賽，周日亦會一齊趕返港客串嘅麥道朗，呢日就會同老拍檔華禮納攜手大搏殺，除咗想力爭頭馬一壯行色，更重要騎練於東奔盃合作嘅「高快驥」(Kovalica)，佢地都好想呢匹馬能夠奪標而回，為佢哋締造個人G1頭馬紀錄。

雖然目前東奔盃焦點，落響香港馬迷熟悉嘅「好天朗」與「珍蓮驕驥」身上，不過華禮納呢隻4駒列陣，其中老麥揀騎「高快驥」，當然唔係志在參與咁簡單，因為只要勝出呢場頭馬，兩人都會刷新個人G1紀錄方面，先講華禮納，若然勝出今仗，將會令佢成為歷來練馬師，一季贏19場G1最高紀錄，舊紀錄亦係佢響2018/19所保持嘅18W，而麥道朗就會係佢歷季以來，一季贏15場G1最佳紀錄。

其實今季騎練響G1有咁出色嘅成績，單係「精緻之道」嘅合作，已經為佢哋兩位帶來7場G1勝利，其實距離澳洲馬季雖然只係約兩個月時間，連埋周末舉行嘅東奔盃，仲有7場一級賽將會舉行，所以呢對拍檔要締造新紀錄，依然唔愁無機會。