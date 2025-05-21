歷來僅5駒達成壯舉　百賀飛駒誓與爆冷同德看齊

2400米一級賽遮打盃周日上演，呂健威將派出今季打吡盟主「百賀飛駒」參賽，冀望該駒可在韋紀力胯下再創佳績。

自香港賽馬於1971/1972年度轉為職業化以來，僅有5駒成功於同季攻下打吡及遮打盃，分別是1983年「同德」、1991年「翠河」、1995年「有性格」、2005年「爪皇凌雨」及2006年 「爆冷」。

「百賀飛駒」在澳洲服役時曾兩度在一級賽跑入位置，來港後出戰香港打吡大賽，最終以26倍獨贏賠率掄元，取得歷來首場頭馬。呂健威說：「牠狀態良好，唯獨路程是未知之數，我覺得牠可以應付。牠上仗在女皇盃表現良佳，但因為排8檔不理想，所以於早段消耗了多一點氣力。」

呂健威續說：「歐洲賽駒較容易應付2400米途程，『百賀飛駒』易於策騎，一直保持健康，心情愉快。我認為『譽滿杜拜』及『遨遊氣泡』是今仗的主要勁敵，而『百賀飛駒』的最佳途程起碼是1800米至2000米。」

另一邊廂，田泰安將於8月9日首次在英國雅士谷出戰識價盃，並擔任世界隊隊長，他表示：「我一直想參與這項盛事，這是我願望清單上的其中一項，我一直希望在雅士谷出賽。競逐識價盃是一個寶貴的機會，我十分期待參與其中。」