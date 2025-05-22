【賽後報告】周俊樂舉鞭過高罰1萬　生生勝利第2次心律不正

是晚賽後報告撮要：

第1場：賽後，周俊樂報告，「有色光輝」陣上走勢欠順，儘管場地狀況為「好至快地」，但坐騎未能在此場地上展步。

第3場：賽後，班德禮表示，「馬主雄風」於末段迅速墮退，他對坐騎的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第4場：第5名馬匹「三軍勇將」的騎師布文承認違反賽事規例第100(2)條，事緣他未有力策坐騎至終點，表現未能令小組滿意。小組判罰布文由6月28日星期六開始停賽，直至7月2日星期三才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組認為布文的行為影響了此駒的最終名次。「三軍勇將」氣管內有很多血。

第5場：「生生勝利」氣管內有很多血，同時發現心律不正常(第2次)。「亮寶」氣管內有很多血。

第8場：被查詢有關他於轉直路彎時「信心星」的騎法，以及將坐騎推進至「納百川」內側的原因時，布文表示，坐騎於陣上跟隨「納百川」，當該駒於接近400米處向外斜跑時，該駒並未如他預期般推進上前。他說，他因而讓坐騎推進至「納百川」內側，因為他認為坐騎須開始推進上前。他說，他於直路早段催策坐騎，並將坐騎推進至「至高心得」內側，其後坐騎於接近200米處時在一段短途程上在「佛亮老撾」之後受困，繼而推進至該駒外側。考慮了布文的解釋後，小組認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。平頭第4名馬匹「信心星」的騎師布文承認違反賽事規例第100(2)條，事緣他未有力策坐騎至終點，表現未能令小組滿意。考慮了與處罰相關的事項，包括「信心星」與「勁好運」並列第4名後，小組判罰布文於6月4日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。

周俊樂「納百川」因於末段舉鞭時數度將手臂抬高於肩部水平，被罰款1萬元。考慮了周俊樂在類似違規行為的紀錄，小組警告他，倘若他繼續觸犯類似行為，小組將會作出更嚴厲的處罰。

第9場：宣佈覆磅完畢前，小組考慮了是否有足夠理據以「電源之駒」於末段向內斜跑及與「金牌活力」互相觸碰為理由提出抗議。田泰安決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。小組告誡「電源之駒」的騎師巴度須加倍小心，以及須在坐騎斜跑並與另一駒發生觸碰時停止催策及修正坐騎。巴度也因於末段一度對馬鞍前方位置正手用鞭而被警告。