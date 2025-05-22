杜拜一戰成名　神志勇進下月復出再攻安田紀念賽

日本賽駒「神志勇進」經過今屆杜拜草地大賽，擊退香港馬王「浪漫勇士」之後，可謂一戰成名，返國放草休息一輪後，練馬師池江泰壽日前就透露馬匹近況，將會於下月8日舉行嘅安田紀念賽，不過配搭就會有變動，鞍上人並唔係揚威杜拜嘅杜滿樂，而係曾經於2022年出戰安田紀念賽嘅老拍檔濱中俊。

對於「神志勇進」都可以講係大器晚成，6歲先至首奪一哩冠軍賽，贏取首項一級賽勝利，今年步入7歲，更加可以擊敗草地王者「浪漫勇士」，自然名成利就。為咗勝出呢場當地最高一哩賽榮譽，「神志勇進」今屆已經係第4度追夢，往績最叻都只係上屆由莫雷拉跑第3。

至於濱中俊相隔3年再與「神志勇進」合作，2022年安田紀念賽人馬於18駒賽事跑第13，表現雖欠奉，之前人馬曾取得4連勝佳績，前日騎師已於栗東訓練中心，重新接手操練進行拍跳，為今屆安田紀念賽重新備戰。

此外，冠軍騎師李慕華，亦已卜定安田紀念賽坐騎，Carrot Club日前於官網公布，名下「幸運銀幣」落實回配李慕華出戰安田紀念賽。雖然上場失意於2000米大阪盃，但以目前性能仍以1600-1800米威力最大，加上至今7戰5勝，李慕華合作4次未逢敗績，今次答應為「幸運銀幣」再掌帥印，當視為賽事爭霸分子。