廖偉德靠珍蓮驕驥一搔9年之癢？

東奔盃(2000米一級賽)將於周六(24日)在澳洲布里斯本的東奔馬場舉行，總獎金高達100萬澳元（約合488萬港元）。廖偉德將續為馬漢雅麾下的參賽馬「珍蓮驕驥」執韁，盼可擊敗由薛恩策騎的勁敵「好天朗」，打破個人近年的一級賽頭馬荒。

廖偉德曾於2007年的皇家雅士谷賽期主策「安小姐」勝出皇席錦標(1000米二級賽)，令他聲名大噪，但他自2016年策騎「極選」在滿利谷攻下摩亞錦標(1000米一級賽)後，便未再嘗一級賽頭馬滋味。他寄望今次可憑「珍蓮驕驥」重踏一級賽勝門。

廖偉德說︰「我最近一次揚威一級賽距今已接近9年，但願馬兒(『珍蓮驕驥』)周六可助我再摘一級賽桂冠。我未嘗與馬兒攜手攻下一級賽，希望今仗能如願以償。雖然馬兒年事漸高，但我堅信牠仍有力揚威一級賽。」

廖偉德迄今勝出33項一級賽，他於剛周一策騎「珍蓮驕驥」快跳。這匹雌馬完成該課操練後啟程北上前往布里斯本，爭取繼去年在蘭域攻下女皇伊利沙伯錦標(2000米一級賽)後再次揚威一級賽。馬兒在該役夥拍畢迪倫表現優異，大勝亞軍馬匹「精緻之道」逾6個半馬位而摘桂。

廖偉德今年已策騎「珍蓮驕驥」出賽3次取得兩捷，包括攻下楊彼得錦標(1800米二級賽)，以及上仗於5月3日負135磅下勝出周年紀念瓶(1600米表列賽)。馬兒今仗將在12駒中自第1檔出閘，「好天朗」則將在薛恩胯下從第10檔起步。

廖偉德說：「我上周曾夥拍牠出試，牠表現良好，接著會全力開動。我們知道牠有實力，問題是能否於出賽時讓牠身心都在最佳狀態。如果牠起步時做到要求，我肯定牠能夠交出佳作。牠實力出眾，是匹冠軍級雌馬，只要達至勇態並交出最佳水準，就足以擊敗任何對手。」