馬會戶口登入方式將更新

馬會推出一次性密碼認證登入技術，提升安全及簡化登入馬會數碼服務的流程，現有回答登入問題的登入方式將會被取代，戶口持有人只需完成數個步驟，將投注戶口綁定至其個人數碼裝置，便可簡化日後投注服務登入流程。馬會將安排戶口持有人分階段進行升級，預期會在今個夏季完成。在過渡期間，新舊登入方式將會並行。

馬會投注三合一及Racing Touch的應用程式，現時使用回答登入問題登入服務的顧客，只需透過一次性密碼認證，將投注戶口綁定至個人裝置，往後開啟「馬會投注三合一」及「Racing Touch」服務時，便無需再回答登入問題。使用生物認證登入服務的顧客，賬戶安全亦會得到提升。

至於網上投注區eWin，戶口持有人完成一次性密碼認證登入並選擇信任瀏覽器8小時內，將毋須再以回答登入問題方式，即可再次登入eWin投注服務。

馬會提醒要小心會出現詐騙短訊，戶口持有人只會收到由馬會發出的電郵專函、推送通知，以及於馬會應用程式或網上投注區登入數碼投注服務時收到「新登入方法提示頁面」。馬會不會發出任何短訊，要求顧客就升級數碼投注服務登入方式進行升級操作，亦不會透過第三方電郵、短訊、網站、應用程式、電話，要求顧客登入或提供個人資料。戶口持有人若對升級有任何疑問，可親臨場外投注處，或於賽馬日到沙田及跑馬地馬場投注櫃台查詢，亦可致電馬會特設專線電話3161 5188查詢。