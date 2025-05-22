【賽馬以外】神仙突然停步　驚唔驚畀人追到？

嚟到季尾階段，梗係需要話題維持馬圈熱度，始終人馬俱疲，如果冇多啲noise嘅話，真係唔知點算。好彩近年馬季後半段都不乏爆點，好似冠軍練馬師之爭，上季伍鵬志、呂健威鬥到煞科，大前季羅富全、蔡約翰都鬥咗一段時間。不過，今季就有啲擔心，冠軍騎師自然冇睇頭，就算潘頓因為墮馬受傷抖咗一段時間，大家都唔知覺得布文可以追到啩，同埋潘頓原本唔傷，或者都可以試吓挑戰自己單季頭馬最多紀錄，依家又冇嘢爭，睇吓佢最終贏唔贏到140W以上。

告東尼獎方面，何澤堯仲未復出，似乎應該輪到有一定領先優勢嘅潘明輝贏番次啩，就連以為有啲競爭性嘅冠軍練馬師，早排由於蔡約翰瘋狂數胡，一度帶離10W以上，以為就咁安車平五路，點知呢輪蔡神仙突然停咗落嚟，畀希斯追到只領先5W，究竟希斯係咪虛火？定係蔡神仙真係會畀人追到？

有時啲嘢真係好奇怪，要達成一啲新里程，真係要經歷啲波折先能夠完成。蔡約翰早輪唔識停咁不斷贏馬，去到今個月7號出奇招靠楊明綸贏咗隻「幸運同行」，就停咗喺度，最特別嘅係呢場係佢在港第1599場頭馬，仲爭1場就夠1600W，亦令佢將成為首位攞到1600W嘅香港練馬師，偏偏呢場頭馬最難贏，點都係贏唔到，先至畀希斯愈跑愈近。當然除咗呢啲另類嘅玄學因素，蔡約翰最近成績麻麻，唔係冇客觀原因嘅，咪就係之前去得太盡囉。

馬匹始終係血肉之軀，唔係機械人，搏咗一輪都要回下氣，無疑蔡約輪季初有啲甩碌，由去年9月至11月只得5W，但由今年3月去到4月尾，蔡約翰一口氣贏咗21W，正正係賀賢、韋達目前呢一季嘅頭馬數目，同期呢段時間成績比較好嘅練馬師已經係羅富全同埋方嘉柏，各自有13W。再加埋蔡廐2月都有6W，所以呢輪攻勢咁勁，回一回又有乜出奇。

睇番蔡廐目前陣容，的確有唔少馬匹係加咗分，但類似「跨境寶馬」、「綠野飛馳」、「真心傳奇」呢類，今季應該仲有多贏。反而對蔡約翰嚟講，目前仲有幾匹52分PPG「競駿傳奇」、「開心菓」、「福星小子」最近試閘走勢唔錯，佢哋能否於季尾階段上陣爭功，絕對起到關鍵作用。

不過，蔡約翰又未必須要咁擔心，因為佢嘅對手希斯仲有幾多子彈呢？希斯今個月暫時已經有7場頭馬，而佢今季頭馬最多嘅月份就係去年10月，共有8場，最差就係11月得2W，咁預計希廐今個月應該都有8至10場頭馬，咁係咪代表下個月要回氣？機會都唔細。所以蔡神仙只要唔係停得太耐，相信呢個冠軍，都仲係穩陣嘅。

■山無陵