周末周日海外4場G1！

周六下午S1-2東奔盃

撐潘明輝一級賽淘金夢

嚟緊周六下午1時17分開始受注S1東奔盃賽馬日3場，潘明輝將重返澳洲出戰S1-2東奔盃一級賽為「淘金夢」效力，香港馬迷當然引頸以待。澳洲傳媒最近訪問火車潘當年南澳跟隨的師傅佐利，練者稱讚徒弟一直專注於策騎事業，是位好騎師。東奔盃排位已出，「淘金夢」排5檔起步，此匹「天文學家」子嗣以往在英國跑慣大長途賽，上年8月曾勝出法國3級賽，來自歐洲的長途馬南下澳洲不時都有好成績交出，現時「淘金夢」在澳洲交由奧詩及查奕通訓練，在澳洲跑過一仗後可望更適應，火車潘隨時以「淘金夢」揚威澳洲大賽。

對手方面，上年澳洲馬王「珍蓮驕驥」今年曾勝二級賽，雖然早前澳洲盃敗陣，但今月初贏表列賽回勇，若能跑回水準絕對是捧盃要角。

S2-5愛爾蘭二千堅尼

天河年遍地金隨時包Q

周六晚上受注S2愛爾蘭二千堅尼賽馬日9場，朱德望育馬集團的出賽馬中，除了有上次介紹過的「遍地金」之外，尚有「天河年」也要吼實。此匹3歲馬出自「皇僕」，至今3戰全勝而上仗跑新市場表列賽於莫雅胯下保持勝果，今次雖然首次扳上一哩，但父親當年正是一哩王，曾經4勝一哩G1，包括愛爾蘭二千堅尼，「天河年」如今重踏「皇僕」舊路向此場一級賽進軍，有權鬥撼換上簡國能出策的「遍地金」，不妨買兩駒Q及QP。

周日晚S3-1達德素金盃

S3-2愛爾蘭一千堅尼

岳伯仁搏南加名城維多湖

周日繼續有愛爾蘭大賽上演，晚上10時05分受注S3-1達德素金盃，除了上次介紹的「旋律套曲」演出忠心，有權取得進步，由岳伯仁派出的「南加名城」值得格外重視。此駒今月初復出作2025年首戰，結果在卻拉馬場勝出二級賽，雖然只是贏馬頸位而回，但熱身後預料狀態更佳。岳伯仁過往有不少大賽戰駒都是熱身一仗後再出大幅進步，「南加名城」貴為上年法國凱旋門大賽季軍，級數凌駕對手，值得捧場。

緊隨同晚10時40分受注S3-2愛爾蘭一千堅尼，岳伯仁派出「維多湖」爭功，此駒上年下半年連取4W，安排在今月初復出跑英國一千堅尼，結果以第6名過終點，熱身後可期重拾威力。同場朱德望育馬集團的「焰熱」也不容忽視，此匹父系為「皇僕」的馬女至今兩戰全勝，首戰已贏一哩路程，有望擔演爭勝要角。