第4口孖T400萬　第5口孖T800萬！

周日沙田第8場跑渣打冠軍暨遮打盃一級賽，本地佳駟「遨遊氣泡」及「安騁」撼英國代表「譽滿杜拜」成為話題，此場四重彩及四連環有多寶150萬元，值得投注。此外，周日第四口孖T預計10元一注獨中派彩400萬元，以及第五口孖T預計派彩高達800萬元，蔡約翰全日布強陣，一於捉實蔡廐馬做扶手柄，第五口孖T必吼「安可」及「綠野飛馳」。

第四口孖T頭關第8場2400米渣打冠軍暨遮打盃G1，「遨遊氣泡」雖然增程跑大長途，但此場最高評分，跑平磅賽有賺。同場蔡廐雙雄「安騁」及「有目共賞」當銳且夠分量，先揀。尾關第9場三班1000米，「星際快車」重返曾勝之直路賽，可做馬膽。配腳揀改配艾兆禮的「快靚旺」、上次入Q的「連連有盈」以及輕磅馬「展雄威」與「熾烈神駒」。

至於第五口孖T頭關第10場三班2000米，蔡廐「安可」上仗第5名追勢不俗，應已逐漸消化早前贏馬加分，做膽夠穩。配腳先揀連場上名的「天將龍駒」與「金主」。尾關第11場三班1400米，「綠野飛馳」至今兩戰1冠1亞，今次升上三班孭120磅好跑，可視作馬膽。配腳吼實贏過三班賽的「增強」、「銀亮奔騰」、「光年八十」及「南區之星」。

第8場四重彩及四連環多寶$150萬

遨遊氣泡衝擊3冠王

第8場四重彩及四連環有150萬元多寶，就用兩匹本地佳駟做膽。姚廐「遨遊氣泡」挑戰做三冠王戰意十足，剛戰縮程400米跑一哩後追不及得亞軍，或已傾向長途發展，優先考慮。蔡廐「安聘」今季跑香港瓶及女皇盃力撼外隊都有好表現，氣量十足也可做膽。

配腳方面，英國代表「譽滿杜拜」多次來港熟悉地頭，哩半亦強，必選。應屆香港打吡冠軍「百賀飛駒」上仗跑女皇盃得第5名，已站穩陣腳。「又龍串鳳」勝在演出夠準，有力再次跑近。「有目共賞」新勝同程皇太后紀念盃，長力十足且進步中，必要提防。