【馬場第一攝】希斯全力練兵　搵森仔密密傾

今晨希斯馬房主要課期，10匹上陣賽駒有7匹出大跑道快跳，包括第1場「華夏俊馬」，第2場「佳運發」，第3場「可靠大師」，第5場「嘉應駿昇」，第6場「火焰閃爍」，第8場「球星」，第9場「精彩福星」及第11場「天星」，而安排到內圈快踱的則有第7場「紫荊拼搏」，第9場「榮利雙收」同埋第10場「中華英雄」，練者在烽火台督操後再到機坪接馬及打點，又向副練交帶工作指示，如此來回走咗幾轉，都咪話唔頻撲，也同時顯示出馬房全力爭拚之心。

焦點馬是希廐全朝唯一由大師父出試的第11場三班1400米「天星」，希威森單跳一段快慢由人，質新份子狀態勇銳無比，操畢回來騎練在欄邊開會密斟，鏡頭甚為矚目，戰意昭然若揭。

第3場「可靠大師」早前布文試大閘走勢吸引，全程領放直奔終點掄元，比前進步良多，相信會有更佳名次。第5場「嘉應駿昇」呢匹話題馬續由潘頓操刀，騎者試3課大閘表現出眾依然省鏡，幕後心心不忿必定拚個明白。

早餐料:

第3場:9「可靠大師」

第5場:6「嘉應駿昇」

第11場:10「天星」

阿藍