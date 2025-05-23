2011年雄心威龍後　事隔13年再有馬叫胡三冠王！

周日上演今季一級賽壓軸戰遮打盃，共有10駒競逐，唯一海外賽駒「譽滿杜拜」第5度來港挑機。香港代表「遨遊氣泡」已先後攻陷董事盃及香港金盃，只要成功闖過尾關，將獲1,000萬元特別獎金，同時成為繼「翠河」之後，香港賽馬史上第2匹三冠王。

「浪漫勇士」今季放眼海外，因而缺席本地多項大賽，「遨遊氣泡」要一圓三冠夢，必須克服初跑2400米阻力。此駒剛戰在冠軍賽馬日捨難取易，放棄出爭女皇盃，重返強項爭奪冠軍一哩賽，賽前被一致睇好，豈料在全程守好位下，末段以為可在最佳拍檔麥道朗胯下一攻而破，卻被均速制勝的「紅運帝王」負隅頑抗，最終影相飲恨獲亞。「遨遊氣泡」今季在一級賽取得3連勝，面對從未贏過一級賽的「紅運帝王」，反而俯首稱臣，難免讓人擔心馬匹狀態是否出現波動。

姚本輝旗下「遨遊氣泡」今戰初跑大長途2400米，第5度征港的英國代表「譽滿杜拜」屬路程專家，固然是頭號勁敵，而主隊陣容之中會否又會遇上突如其來對手？蔡廐兩駒可能繼「紅運帝王」之後，又會成為 「遨遊氣泡」攔路虎。「有目共賞」新勝皇太后紀念盃，「安騁」今季爭香港瓶跑獲殿軍實力擺在眼前，大賽當前潘頓不打無把握之仗，也可視為爭霸分子。

另外，「翠河」於1993年度成為香港賽馬史上唯一的三冠王，而之後出現過多匹兩冠王，不過講到真正贏完頭關董事盃及次關香港金盃之後再挑戰尾關遮打盃，只有2011年度的「雄心威龍」，可惜在尾關不敵「智多飛」獲亞，功虧一簣，相隔13年之後終有另一駒叫胡，且看「遨遊氣泡」能否一戰功成？