蔡約翰雙龍出海遮打盃話明有嘢睇

蔡約翰周日派出「安騁」及「有目共賞」角逐2400米一級賽遮打盃，他深信兩駒將可交出優異表現

「安騁」去年角逐香港瓶，最終在「遠飛標槍」、「譽滿杜拜」及「橡木城」之後跑獲第4名，上仗出爭女皇盃，結果在頭馬「鍵琴高奏」之後得第4名，此駒今仗將由潘頓主轡。蔡約翰說︰「『安騁』的進度良好，在香港瓶的演出也不俗，只是頭馬實力太強，但牠與其餘各駒同樣發揮出色。馬兒在女皇盃也演出不俗，其後一直表現甚佳，牠看來狀態良好，今仗應會有好表現。」

「有目共賞」上仗於皇太后盃以短距離之先掄元，今仗將由艾兆禮策騎。蔡約翰說：「『有目共賞』今仗升班角逐，由於不是讓賽，牠沒有負磅優勢。不過，牠曾在此途程上獲勝，這或會有幫助。牠跑此程表現出色，即使是在慢步速下競逐。」

告東尼從騎時曾策騎「同德」及「有性格」3度在遮打盃封王，從練後再憑「加州萬里」、「將男」、「喜蓮巨星」、「巴基之星」及「時時精綵」多次揚威此賽，他今次派出「錶之五知」、「當年情」及「又龍串鳳」上陣。

告東尼說：「我旗下3匹參賽馬同樣狀態上佳，已準備好上陣，牠們都喜歡跑此途程。我認為『又龍串鳳』會再次交出好表現，但『錶之五知』應是3駒中實力最強。」