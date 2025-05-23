爭1W升格　鍾易禮贏馬夠奔放

每個見習騎師升正成大師傅之後，都要面對讓磅減少而減少支持的挑戰，鍾易禮(Angus)深明這個道理，今季繼續默默耕耘，爭取不同馬主、練馬師支持，師傅告東尼亦樂於提供支持，騎者剛周三谷夜憑東廐「加州活力」贏得季內第17場頭馬，而這場頭馬亦是Angus在港從騎以來第94場頭馬，只差1W就由減3磅升格為減2磅大師傅。

今期沙田日賽，Angus手執不少狀態大勇的棋子，隨時可為騎者帶來升格頭馬。其中新勝馬「奔放」出戰第10場三班2000米田草，此駒上仗出戰三班同程，出閘後即順利主動領放，結果最後以鼻位險勝後上的「金主」。Angus重提「奔放」上場贏馬姿態時表示，馬匹上正主宰步速，在慢步速場合下走順，而拉士雖然有對手追上，但最終「奔放」仍能反先鬥心強，對其上場贏馬姿態感到滿意。

Angus表示，「奔放」本身有天生前速，但其實此駒跑法彈性，因牠早前試過慢閘留後追上有一段不錯的追勁，但既然有前速，當然都想出閘快些少，擅用其天生前速主動領放，今勻抽13檔起步，早段難免會消耗力氣，而此駒本身易上口，寄望屆時內側不會太多對手搶前。