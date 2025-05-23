遍地金愛爾蘭二千堅尼擬改戰略

1600米一級賽愛爾蘭二千堅尼周六在卻拉馬場舉行，這是愛爾蘭馬季的首項經典賽，料有9匹3歲佳駟角逐，當中以「遍地金」最具瞄頭。

「遍地金」上仗在新市場角逐英國二千堅尼，最終僅敗於「法庭裁定」蹄下，成為今年英國馬季熱話之一。儘管「遍地金」在該役交出迄今最出色的表現，但幕後仍決定將此駒今仗的帥權，由宋文赫交到6屆愛爾蘭冠軍騎師簡國能手上。

「遍地金」由父子檔高仕登及高素德訓練，高仕登暗示這匹灰色佳駟今仗的競跑策略或會完全改變。「遍地金」今季至今兩度上陣，首仗在新市場出爭三級賽卡拉芬錦標，末段自包尾位置快速上前，最終凱旋，翌仗再在新市場的英國二千堅尼跑獲亞軍，也於早段留後競跑。

現年74歲的高仕登表示：「如果我們認為陣上步速不合適，可以讓馬兒上前領放。上仗英國二千堅尼，頭馬當時已加速帶離，而我們一度需要向外移出。假如多跑25碼，我們應會勝出賽事。」

另一匹參賽馬「天河年」不但與「遍地金」同屬實力雄厚的朱德望育馬場名下，兩駒還出自同一父系「皇僕」。「天河年」目前的國際評分雖較「遍地金」低10分，但牠本月初在新市場攻下表列賽英皇查理斯二世錦標時展現凌厲加速力。

「熱似驕陽」今仗的騎師霍禮義，曾於2018年策騎「羅馬精神」攻下此賽，「熱似驕陽」曾於去年揚威一級賽未來錦標，練馬師夏寧敦夫人說：「馬兒熱愛競賽，喜歡看着其他馬匹，並說：『我比你更勝一籌』。」

若今仗跑快地，未必最合「熱似驕陽」的腳法，而假如當日雨過天晴，則對莫雅坐騎「好長官」有利，此駒僅第3次上陣，即輕鬆攻下表列賽德察殊錦標。而「好長官」的練馬師岳伯仁在此賽戰績彪炳，共12度摘桂而回。