【賽馬世界】遍地金地膽加持

今個周末好戲連場，星期六先送上雙料娛樂，日間轉播澳洲東奔盃3場賽事，華將潘明輝將於澳洲首度出戰一級賽，夥拍「淘金夢」爭逐殊榮；晚間上演愛爾蘭二千堅尼9場賽事，於英國二千堅尼應勝而敗的「遍地金」，本身實力出眾，換上當地冠軍騎師簡國能有力補中。

海洞奇景氣勢如虹

S1-1：「海洞奇景」近期氣勢如虹，先於G1葡萄園育馬場錦標不敵「珍惜當下」獲亞，再出於澳大拉西亞橡樹大賽，末段如飛殺上進身一級賽盟主行列，級數全場最高，奪標呼聲高唱。「親親」出賽5次非冠即亞，近3仗更直落連贏3場未逢敵手，月中再試1200米閘首名衝線，拋離另外5匹同試馬3個半馬位，姿態輕鬆到極。

好天朗新勝擺擂台

S1-2：「好天朗」9戰一級賽取1冠3位，新勝1600米G2賀連特錦標，爭標熱門。「珍蓮驕驥」首度現身東奔馬場，擅長大逃跑短直路馬場如虎添翼，剛戰於考菲爾德全程領放贏1600米表列賽，歷來15度爭G1累積3冠5亞，級數傲視同群。「仙幻之王」上季在G1英皇查理斯三世錦標於「雄威霸主」及「珍蓮驕驥」身後跑第3，三甲之材。

金磚路休出特佳

S1-3：「金磚路」休出特佳，歷來8次久休復出首戰取3W4P，今仗賽前3度試閘，兩課第1及一課第2，做足準備而來。「晨早醒」上月爭一級賽唐加士打一哩賽，全程主動搶放，帶至終點前幾步才被「磁性仙妃」等駒趕過，以不足半馬位跑梗頸四，賽後彈閘及試閘均掄元，排13檔起步若早段可盡早切入避免蝕位，有力爭勝。

布魯塞爾擺明主力

S2-1：岳伯仁出兩駒，莫雅揀騎初出的「布魯塞爾」，估計應是馬房主力所在。這匹「活頓鎮」子嗣，母系配種紀錄不俗，5匹曾出賽同母馬中3駒已贏，其中父系為「志氣高」的Lord Lovelacerc跑過3仗，一出即贏7化郎，之後兩戰亦跑第2；出自「展雄才」的Love Affairs則於競賽生涯第4仗勝出6化郎，屬早熟可早用的母線。

準繩直覺輪到坐正

S2-2：「準繩直覺」今年2月底於中東復出，出戰G2新未來城草地盃不敵日本代表「真命新帝」，返回歐洲兩戰，首仗角逐表列賽獲季，次仗爭G2莫爾斯橋錦標於「南加名城」及「高樺勝雪」兩匹一級賽盟主身後跑第3，今仗降低弦線回師表列賽可坐正。「海大姐」曾被幕後視為上年愛爾蘭橡樹的重要棋子，熱身後可望提升名次。

一言蔽之強項翻身

S2-3：「一言蔽之」與退役馬「勁力歡騰」同母，出道至今4度獲勝，練馬師岳勵華認為此駒現階段以2000米最強。上仗角逐1891米表列賽，出閘笨拙加上路程略嫌短大敗而回，返強項機會重現。「登雲步月」擅長放頭或跟前守好位爭勝，上場以一放到底姿態勝出李奧柏馬場2000米，馬主希望此駒可於今年英國皇家雅士谷賽期現身。

剛風猛男打地標戰

S2-4：澳洲神奇百萬兩歲馬經典賽盟主「剛風猛男」，選擇此賽作為歐洲地標戰，之前一再於澳洲G1跑近，級數凌駕此群對手，交出應有水準，可望以頭馬為稍後進軍皇家雅士谷大賽鋪路。「翱飛朋友」忠心準繩，對上5戰3勝2位，卻拉馬場同程歷來8戰取3冠1亞3季，落第一仗亦跑第6名，路有專長。「激動心魄」卻拉專家，最佳冷門。

遍地金同主馬護駕

S2-5：馬圈離離合合司空見慣，強如戴圖理都曾經與高仕登不咬弦。接替戴圖理擔任高仕登父子馬房主帥的宋文赫，大賽表現一直備受抨擊，「遍地金」失落英國二千堅尼成為壓垮駱駝的最後一根稻草，令騎者地位有變，不再是馬房當然首選。

翻看賽事影片，「遍地金」當日之失不能完全怪罪鞍上人。宋文赫是一個稱職騎師，但並不是可以憑一己之力扭轉劣勢的頂級好手，只會忠實執行策騎指示，極少因應臨場變化作出相應對策。「遍地金」英國二千堅尼孤軍作戰，沒有同主馬分散注意力，各路人馬都會睇住此駒來跑，高多芬3駒應戰擺明打團隊戰專程招呼這匹擂台躉。結果「法庭裁定」全程拍實「遍地金」，令後駒大部分途程響窄位競跑走勢欠順，兼且被封阻下錯失了最佳發力時機，勝負取決於幕後策略，多過馬匹實力。

今次轉戰愛爾蘭二千堅尼，「遍地金」不再孤單，有「天河年」及「馭風俠」兩匹同主馬配合出擊，換上地膽簡國能，只要取位順暢，有力奪冠。

野性小鎮一哩更合

S2-6：「野性小鎮」季內兩戰7化郎略嫌短，回師一哩更合腳法，由莫雅執韁加強配搭更予人信心，爭勝之材。「傲勁敵」3月復出贏卻拉同程讓賽，兩周後轉戰英國唐加士達林肯讓賽22駒中僅負頸位跑季軍，正值大熟大勇階段。「州代表」上年於薛彥衡胯下勝出此賽，歷來同場同程4戰3入Q，今仗換上愛爾蘭冠軍簡國能全力衞冕。

超尊榮討價還價

S2-7：此場賽事勢均力敵，參戰馬各具爭勝分量。「超尊榮」上仗於車士達馬場出戰高水準讓賽，於14駒中排14檔起步，出閘後鞍上人力騎搶佔前列，早段耗力太多下，拉士200米無以為繼大敗而回，今仗評分回落至上次贏馬水平，已具討價還價之力。「貿易港」於讓賽極具競爭力，上仗贏高崗馬場1600米讓賽，姿態易如反掌。

遠遠拋離潛力十足

S2-8：「遠遠拋離」出道初期由包紀耀訓練，去年10月達德素秋季拍賣會易主後改由況康年接手，今仗為此駒首度於愛爾蘭上陣。去年在英國跑過3次，初出跑得一席沒有威脅的第6名，之後兩仗易配新星劉見龍取1W1Q，具潛力。「長島假日」上仗閹後首仗贏馬姿態點到即止，戰鬥力更勝上季。「臉紅耳赤」型靚質高，至今兩戰未甩Q。

提呈建議靠晒莫雅

S2-9：「提呈建議」上仗於鄧多克馬場增程角逐2136米賽事放到埋門才被趕過屈居亞軍，表現較初出一役更為成熟，莫雅繼續主轡可進而爭勝。衛爾德馬房「消閒情」乃阿加汗牧場自家出品，本月中初出於李奧柏馬場跑1448米處女馬賽，最後200米才撻着跑第2，估計增程角逐2000米更合腳法。