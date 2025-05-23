一追再追　希斯追蹤一些爭冠最基本需要

目前練馬師成績榜，蔡約翰雖仍居榜首，但近期經歷4連敗戰績，與希斯3連勝連取5W如虹氣勢，形成強烈對比，一來一回兩人頭馬數字，縮窄至5W差距，周日大賽日希斯更加晒冷出11駒，與神仙兵團10駒火併，在餘下15個回合，兩位就冠軍練馬師之爭，正好為今個馬季營造最後高潮。

踏入5月份，原以為蔡約翰憑「有目共賞」贏皇太后紀念盃延續強勢，接住夜賽再贏「幸運同行」，但衝至在港從練第1,599W後突然停頓，神仙遇上樽頸位，令希斯在原本以為機會渺茫下，重燃一絲衝冠希望，今戰強勢部署，亦展現希斯積極態度，繼續向神仙施壓。

以希斯今期一手戰馬，更加找來潘頓與布文兩大高手助陣，當中「嘉應駿昇」、「火焰閃爍」與「紫荊拼搏」全部起用潘頓，騎練近6次合作全部有獎金，兼且取得2冠2亞亮麗賽績，再度攜手當然有憧憬必要。

布文今戰也是被委以重任，重掌「球星」帥印，單騎挑機於遮打盃硬撼強手，自然要借助騎師級數搭夠，尚有一連兩仗俱跑第4的質新分子「可靠大師」，須知希斯與此系馬合作淵源，埋門布文親試贏泥地大閘，正好為今場爭取勝利準備就緒。

天星增程有部署

此外，近期手風轉順希威森，再騎「天星」增程跑1400米，也是不容低估，此駒初出已能克服大外檔一放而返，但近兩仗落腳明顯轉慢，今次增程顯然因應馬匹性能作出針對性部署，無奈又要挑戰13檔，且看希威森能否有神來之筆，再為希斯增添寶貴勝利？