【分分制勝】強強對決　「綠野」秤先

第11場三班1400米，「南區之星」、「喜尊龍」和「綠野飛馳」同程賽績明顯凌駕其他對手，估計頭馬必在其中，假如3駒齊齊交出應有水準，甚至有機會包辦三重彩。比較上，「綠野飛馳」受讓兩匹主要勁敵3至5磅，條件着數，有力於強中強場合突圍。

「綠野飛馳」前仗初出即贏田草1400米，交出1分21秒27，乃今季四班同程第3快時間，略慢過「喜尊龍」及「一定超」開齋一役，但必須注意是後兩駒當時已具備一定比賽經驗，相反「綠野飛馳」只是首度參賽，末段仍能展示可觀竄勁，實屬難得。上仗再爭勝途，改孭頂磅，鞍上人麥道朗自視極高，採取段段快跟戰術，幾乎沒有一刻可以回氣，結果「綠野飛馳」僅被再出再捷的「錶之星河」所擒，再一次證明這匹3歲馬潛藏深不可測，現時能力已值80分。

「綠野飛馳」加至63分殺上三班，立即面對極強對手，慶幸本身持續進步，埋門試1200米泥閘，擺前輕鬆走，最後階段力拒廐侶「跨境寶馬」挑戰，以首名衝線，反應凌厲，成熟程度愈來愈好，應可繼續交出亮麗成績。

■明治朗