馬昆：你以為2400米難到遨遊氣泡就太天真了

馬昆夥拍「譽滿杜拜」出爭2400米一級賽遮打盃，盼望該駒的驚人耐力成為今仗致勝關鍵，助他首度在港摘下大賽桂冠。

「譽滿杜拜」一再在大賽中展現充沛氣量，而今仗的勁敵「遨遊氣泡」卻從未跑過超逾2000米的途程。馬昆說︰「我們希望氣量因素會成為今仗勝負的分野，『桀驁之戀』去年已證明了耐力優劣可以左右勝局，所以我們更要好好把握這些優勢。『譽滿杜拜』也許是今仗的擂台躉，牠已證明長力足以應付此程，跑同程一級賽有佳績為據。話雖如此，你不能忽視像『遨遊氣泡』這種對手，牠任何時間都能夠有高水平演出，而有級數的馬匹往往能夠跑更長途程。如果以為單是途程已能使『遨遊氣泡』落敗，那就未免太過天真了。」

馬昆續說：「我與『譽滿杜拜』有幸曾與一些冠軍級人馬同場較量，未能擊敗對手固然不是味兒，但如果坐騎有力挑戰這類賽事，已是一件賞心樂事。『譽滿杜拜』及『遨遊氣泡』都最多人談論，而且根據兩駒的賽績及表現的穩定性，牠們都是今仗爭勝要角。」

馬昆談到「譽滿杜拜」與「遨遊氣泡」的對決時說：「『百賀飛駒』這樣的香港打吡大賽冠軍當然不容輕視，但我認為這兩駒能夠多次勝出一級賽，級數自然有別於『百賀飛駒』，也令牠們的交鋒更加吸引。」馬昆認為「譽滿杜拜」身心狀態俱佳，從來不會受遠行影響，年歲增長更令牠不怕遠行。

提到「譽滿杜拜」上仗在2000米女皇伊利沙伯錦標僅負於「精緻之道」蹄下得亞軍，馬昆表示：「馬兒的表現超卓，目前可說是處於歷來最佳狀態。現在哩半途程無疑最適合牠發揮，牠上仗跑稍短的途程時不敵頂級雌馬『精緻之道』，雖敗猶榮。」