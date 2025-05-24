岳伯仁爭11勝愛爾蘭一千堅尼靠晒維多湖

「維多湖」將於周日出爭愛爾蘭一千堅尼，力圖為練馬師岳伯仁延續此賽的輝煌紀錄，但這匹良駒必須施展渾身解數，方有望擊退「焰熱」等勁敵奪魁。

「維多湖」3星期前在英國一千堅尼取得第6名，今仗可望交出更進一步表現。「維多湖」2歲時大放異彩，3奪一級賽桂冠，包括在育馬者盃兩歲雌馬草地大賽中以悅目姿態掄元，其後在冬天度過了較平常為長的休賽期。

岳伯仁今次力爭破紀錄第11度攻下愛爾蘭一千堅尼，他表示︰「我們滿意馬兒在英國一千堅尼的演出，牠正好趕及在該役披甲。馬兒進度理想，我們一直認為牠在新市場一役後會進步良多。」

另一邊廂，岳伯仁的兒子岳品賢派出「紅火」參賽，此駒今年兩戰全勝。然而，「維多湖」今仗的最大勁敵或許是主隊另一匹爭勝要角「焰熱」。「焰熱」與「紅火」一樣，迄今未嘗敗績，上仗以悅目姿態勝出愛爾蘭一千堅尼的前哨戰，今仗越級挑戰此項經典賽。

練馬師衛爾德已6度在此賽封王，最近3年更兩勝此賽，他希望周日會下雨，讓「焰熱」能在最適合發揮的軟慢地上爭勝，他表示：「馬兒狀態勇銳，跑軟慢地時表現特別出色，在其他場地上演出會稍為遜色，這是我們的顧慮，但當日有機會下雨，我們充滿希望。」

岳伯仁馬房另一佳駟「南加名城」則會角逐同日舉行的2100米一級賽達德素金盃，再次與「高樺勝雪」上演矚目較量。

去年愛爾蘭打吡盟主「南加名城」，3周前曾在前哨戰與「高樺勝雪」碰頭，並以馬頸位之先擊敗對方。另一爭勝熱門「幻夢逸想」，上仗在英國冠軍雌馬錦標奏凱，取得3連勝，休賽218天後將於今仗復出。

卻拉馬場周六舉行的9場賽事，以及周日舉行的兩場一級賽均獲列入全球匯合彩池。卻拉馬場行政總裁Brian Kavanagh說：「去年兩場於周日舉行的一級賽獲列入全球匯合彩池，而今年則擴大至包括周六舉行的全部賽事，這是一項偉大的舉措，我們很高興我們在其中的參與日益增加。」