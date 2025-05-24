【張基焦點】可靠大師打真軍

希斯最近氣勢如虹，已追至落後榜首的蔡約翰5場頭馬，周日沙田賽事繼續強陣出擊，「可靠大師」今次用布文跑田草1200米，可見真章。另外，「實現夢想」上仗走不利路段也能贏馬，健康回復正常在三班惡氣十足。「喵喵怪」落到四班有優勢，強配布文亦盡顯戰意。「勁沙塵」擺明有質素，上仗入Q後今回原班人馬再臨，補中可期。

第3場四班1200米，「可靠大師」馬主施雅治與星級馬販派斯關係好，之前幾匹同主馬表現平平，今次「可靠大師」有質素，剛戰第2次上陣，起步慢再被夾失位，但潘頓卻立即催策上前，並非理想發揮，最終仍有力捱至殿軍不簡單，復課用布文試大閘走勢好，狀態明顯有進展，預計會擺前走，機會樂觀。

第9場三班1000米，「實現夢想」做完喉部手術後已康復，前仗因臨場落雨令場地變化導致無表現，只是上仗賽前復課試閘表現平平，因此成為大冷門，並走不利路段贏馬，今次繼續用周俊樂，埋門於從化試草閘走勢理想，只要再跑乾快地，有權連捷。

第5場四班1400米，「喵喵怪」在港一出即勝有質素，之後有時抽外檔，然後兩次用羊毛面箍都跑得差，剛戰除去此配備跑1400米抽外檔擺前亦唔斷，今次抽好檔應該留住跑，落四班要吼。

第7場四班1400米，「勁沙塵」質素不差，上仗只輸畀「一定超」獲亞軍，無疑「勁沙塵」有些不知名的毛病，可以忽然落敗，但今回再用布文兼檔好，只要一切正常可補中。