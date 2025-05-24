【進階選項】白鷺金剛操好至出

香港賽馬史上唯一三冠馬王只得「翠河」，而在不同年份分別勝出3關尚有「風雲小子」，記得當年「翠河」於91/92及92/93年度馬季均失落董事盃只得亞軍，直至93/94年度才圓夢登上王座。由於當年3關是1600、2000與2200米組成，而遮打盃自從轉為2400米，反而難度最高，「雄心威龍」於11/12年度馬季最接近完成大業，可惜在遮打盃負於評分比牠低20分的「智多飛」。此賽於2015年升格開放，曾有3匹外隊馬參與，直至去年被「桀驁之戀」攻陷。今屆輪到「遨遊氣泡」挑戰三冠夢，外隊馬則有由3歲至7歲；第5度訪港的「譽滿杜拜」，此番重臨可惜其馬主Mohamed Obaida已於上月離世。計哩半長力及近期表現，雖然星味及霸氣不及上季「桀驁之戀」，但若有驟雨令場地偏慢的話，頗有機會在港贏番一次。

大賽日各倉亦安排質素甚佳的初出馬亮相，第2場「白鷺金剛」綵衣出名急進，兩歲時由廖康銘在新西蘭以42萬5千紐元投得。父系為「不惜代價」，母系My Dear Friend是「力敵將軍」女兒，半兄3W短途，看血統已知是短途馬。抵港後11月開操，試5課閘才上陣，每一課試來出腳純熟，比起同期已出賽廐侶「林寶精神」、「蓮冠皇」及「非凡時刻」更吸引，抽到2檔好位可期一出即勝。

第3場「大千雄心」及「合夥飛馳」亦是做足工夫初出新馬，前駒在新西蘭以26萬紐元出售後，馬主便安排在當地試3課閘打底，無論跟前或後追都理想。賽前再試3課閘，埋門谷閘輕鬆沿外欄上前，比起前面開鞭施壓的「遨遊波士」更吸引，同父廐侶「仁心星」初出已入Q，要防。