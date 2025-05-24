【賽馬世界】南加名城打鐵趁熱

愛爾蘭卻拉馬場周日繼續好戲連場，達德素金盃與愛爾蘭一千堅尼賽一級賽打孖上。

S3-1：今屆達德素金盃吸引到9匹重量級好馬參戰，包括上屆此賽冠軍「高樺勝雪」及上年愛爾蘭打吡盟主「南加名城」。這對頂級佳駟於本月初的G2莫爾斯橋錦標同場包Q，「南加名城」以頸位力拒出閘慢半拍的「高樺勝雪」，今次再度相遇兩駒都是奪標熱門分子。

暫成為今屆法國凱旋門大賽大熱的「幻夢逸想」，幕後本來有意複製去年「才情麗驥」凱旋門奪冠軌迹，安排「幻夢逸想」於上周四在英國約克馬場上演的二級賽Middleton Fillies錦標作為季內首戰，可惜此駒賽前內窺鏡檢查發現氣管有黏液，需要接受注射抗生素治療，被迫將復出時間表押後個多星期，臨時變陣改於達德素金盃現身。「幻夢逸想」上季尾愈戰愈勇，7月輕取表列賽，接戰回師金頓馬場全天候賽事於G3九月錦標再下一城，英國馬季煞科日初跑頂級大賽即攻陷英國冠軍雌馬錦標，由表列賽一路殺上G1勢頭最勁，今仗首次與一流頂雄馬正面交鋒，亦不落下風。

焰熱締佳速實力強

S3-2：殿堂級練馬師衛爾德近年在愛爾蘭一千堅尼戰績彪炳，於22年以「浪跡高歌」掄元、23年憑「蹄起勁」衞冕，若旗下賽駒「焰熱」於今屆愛爾蘭一千堅尼成功奪冠，將實現4年內為3位不同馬主贏得此賽的壯舉，更助世界馬壇巨擘朱德望集團完成英愛法3地6大堅尼賽事「大滿貫」最後一塊拼圖。

由朱德望牧場培育、父為「皇僕」的「焰熱」，至今兩戰全勝，上仗出戰Priory Belle錦標（愛爾蘭一千堅尼預賽錦標），早段守貼欄中游位置，直路初輕易移出三疊望空，頭100米加速力不算澎湃，踏順步韻後埋門愈衝愈勁，輕取岳伯仁的大熱門「正是」奪冠，雖然後駒於關鍵位曾內閃影響衝刺，但看兩駒走勢，「正是」即使好規矩跑到直線，贏馬的最終仍會是「焰熱」。而且「焰熱」當日贏馬時間1分27秒5，更較同日早一場舉行、只供3歲雄馬及閹馬參加的Red Rocks錦標（愛爾蘭二千堅尼預賽）同程賽事快近1秒，該賽冠軍「馬蒂斯」翌戰即斬獲法國二千堅尼，間接反映「焰熱」的實力有多厲害，今仗面對同齡雌馬，照計形勢一片大好，相信三甲應穩佔一席。