【獨門秘技】咁嘅「選擇」係最「精明」

燈神威力非同小可，但當然都時有失手，有時着燈馬更覺離奇，正如今次列陣第5場四班1400米的「精明選擇」，此匹已出賽超過20次之馬，性能已定型，中距離均速最好，3月尾在泥地1800米一放到底輕勝，但11日前跑谷草1200米，竟然由22倍跌至5.5倍開跑，跑開中距離而與上仗1600米只隔10日，不會有新鮮感更無可能應付短途，結果守第3位至末段乏力，只輸不足3個馬位其實已相當出色，不明何解賽前會有如此大信心，莫非狀態大勇，隔11日今又再出跑田草1400米，有過上仗短途演練，預計今仗可跟在較前位置，採回最煞食的均速跑法，仲要排埋1檔，大大步若能放頭跑走順，受兩讓兩匹實力馬「喵喵怪」及「戀愛狂」十多磅，絕對有權偷襲。

黎昭昇近期成績反彈，今次出兩駒貴精不貴多，第3場「跑得好快」上季可贏三班田草1400米，在四班實力肯定秤先，近兩仗谷草未竟全功，轉戰田草更啱追，艾道拿停賽復出鬥志鮮明，有力勝回一仗。■西門獨

西門獨Q過關

第3場1跑得好快

拖 6合夥飛馳10嫡愛好11翠湖烈風

第5場14精明選擇

拖 3戀愛狂4仁仁有餘6嘉應駿昇