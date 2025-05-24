【三重彩地帶】一哥摸實　誠意可「嘉」

第5場四班1400米，「嘉應駿昇」與短途一哥「嘉應高昇」同母，品牌效應，初出捧至1.9倍大熱，惟驗出喘鳴大敗，但睇番賽前操練，5課閘潘頓未有沾手而只跳一課，然而今次情況截然不同，復課潘頓包辦3閘之餘兼親跳3課，重視程度大增，今次亦有轉配備的變數，賠率降溫，追多次無妨。

「喵喵怪」連仗失望後，上場三班同程跑近，逐漸適應三班步速，今場落班更添惡氣。「戀愛狂」上場同程14檔表現不過不失，今次3檔較易處理，第2仗能贏的葉廐馬算是破格，不會咁快就止步。「仁仁有餘」上場塞車仍追到第3，復課試閘再操勇，力圖收復失地。「做好自己」近3場均獲獎金，自購馬減分多可摸底反彈。

第9場三班1000米，「快靚旺」初出同程大勝兼締佳速必非池中物，再出升班捧至1.2倍卻遇滑鐵盧得第4，質新馬進度一時未及可以體諒，此組三班對手水準一般，可期重拾霸氣。

「添開心」、「星際快車」及「連連有盈」總場次225同程包辦三甲，計及近況，「星際快車」稍稍秤先。「熾烈神駒」噸位夠兼排14檔，跑直路賽未嘗不可。「精彩福星」4閘非冠即亞，希廐爭冠這類質新武器可派用場。■海東