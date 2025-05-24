【耀眼精選】遨遊氣泡力爭三冠王

馬季最後一項G1遮打盃，焦點落響「遨遊氣泡」可唔可以打破封塵31年?紀錄，成為自傳奇馬王「翠河」之後，香港賽馬史上第2匹三冠王。贏到，今屆馬王就仲有價講；挑戰失敗?話，都幾乎可以肯定「嘉應高昇」封王。

有追開本欄?朋友，都知道筆者對「遨遊氣泡」評價好高，響舊年香港金盃已讚佢係天才橫溢?賽駒，憑天賦經常做出高難度動作，有機會逼到「浪漫勇士」出真功夫。結果呢匹馬今季踏入作戰黃金期，季內連捧3項G1，放響其他馬季，呢份戰績基本上已篤定做馬王，只係撞正另一匹怪獸，以8戰全勝包括4項G1跑出完美賽季，要登上寶座真係下風好多。

級數比譽滿杜拜高

純秤級數，今屆遮打盃唯一海外代表「譽滿杜拜」，同舊年?「桀驁之戀」比，應至少低3至5分。再用「浪漫勇士」做尺，「遨遊氣泡」舊年未成為完全體都可以拍住「浪漫勇士」過終點，比起響香港盃完全無法埋到「浪漫勇士」身?「譽滿杜拜」，邊匹高?，一睇就知。唯一不明朗因素係「遙遠星空」子嗣真係會比2400米考起，翻查紀錄呢個父系只係出過一匹馬可以贏哩半或以上，睇?「遨遊氣泡」呢匹破格馬可唔可再次燒相書，揚威今屆遮打盃做三冠王。