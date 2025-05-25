【分秒在握】呢個密碼今次解鎖

今次第4場二班1400米出馬不多，正路估計牌面馬當然係「包裝天將」及「競駿輝煌」，不過細心分析形勢後又有不同看法，博冷門吼「舞林密碼」，且看能否有高回報了。

環顧第4場8匹參戰馬，數來數去都欠缺放頭馬，在這樣的形勢下，出現慢步速又或者超慢步速一點也不奇，而估計屬實的話，會對兩類型馬匹最有利，首先當然就係跑法較主動，可以率先走甩之輩；其次則係擅長爆一段，竄勁特別強之流，早前2400米的皇太后紀念盃，「有目共賞」就親自演繹了一次。

來到今次的1400米，本來「包裝天將」按理係跑法較主動可佔上風，但此駒今次要孭到135磅，鬥衝之下未必太着數，反而只負119磅的「舞林密碼」卻有可乘之機。其實此駒跑法相當多變，元旦日贏1200米一役，走位係4 2 1，之後兩次在1400米入位，則屬後追，而黃智弘早前騎兩次跑1400米係搶頭，上仗縮返1200米，排11檔留到尾列，但直路依然勁追第6名只負個半馬位，今次回師1400米，大樹遮蔭下不為人注意，若然採回前置跑法，不無突擊機會。

■長風

第4場 6舞林密碼 2競駿輝煌

1包裝天將 5駿步騰飛