今晚兩場轉播賽　CEO做咗岳伯仁粉絲

今晚轉播賽事S3-1場次2100米一級賽達德素金盃，馬會CEO應家柏先生認為去年愛爾蘭打吡冠軍「南加名城」曾在法國凱旋門大賽交出好表現，並跑獲季軍，今季復出在二級賽莫爾斯橋錦標中，力拒「高樺勝雪」來犯而摘下桂冠，可視為今賽頭馬與三甲之選。

「高樺勝雪」去年於此賽以亮麗姿態冠軍，其後因傷休賽，至今只曾上陣一次，經過上仗莫爾斯橋錦標之後，相信狀態會進一步提升，有力上名。

「捉刀手」上季3歲時在多項頂級大賽中面對年長馬仍表現忠心準繩，包括在日蝕大賽及國際錦標中不敵「名戰古城」，此駒今年在杜拜草地大賽不敵「神志勇進」及「浪漫勇士」而跑第4名，牠與「形於外」及「幻夢逸想」在此亦具位望。

S3-2場次愛爾蘭一千堅尼，預期至少會有中等步速。「維多湖」去年4次上陣全勝，包括以輕鬆姿態勝出一級賽育馬者盃兩歲雌馬草地大賽，此駒剛仗出戰英國一千堅尼時跑第6名，表現略為令人失望，但岳伯仁旗下的馬匹不時在重要賽事時會重拾佳態，相信此駒會是今場賽事的爭勝要角，三甲甚穩。

「焰熱」服役至今兩出兩捷，是今屆賽事另一頭馬與三甲之選。「綽約飛騰」早於上季時已展現不俗潛質，曾兩度在分級賽中上名，上仗在英國一千堅尼復出時更進一步，結果闖入亞軍，牠與「醞釀」及「紅火」皆有力闖入三甲一席。