【狂執1728萬】輝哥：牠由短贏到長 簡直是天才佳駟！

「遨遊氣泡」今日在沙田馬場舉行、總獎金高達1300萬港元一級賽渣打冠軍暨遮打盃2400米中，以極之出色的勝利姿態寫下香港賽馬歷史新的一章，榮登三冠馬王寶座，將對其長力的質疑一掃而空，更獲得騎師麥道朗及練馬師姚本輝的高度讚譽。

在麥道朗完美發揮下，負126磅的「遨遊氣泡」以3個半馬位之先，力壓同樣負126磅的「球星 」及「百賀飛駒 」奪冠，以2分26.67秒時間完成賽事，成為繼1994年「翠河」後，香港賽馬史上第2匹於同一季勝出三冠大賽全部3關的佳駟，三冠大賽包括總獎金同樣高達1300萬的一級賽董事盃1600米、一級賽花旗銀行香港金盃2000米及一級賽渣打冠軍暨遮打盃。

「遨遊氣泡」以壓倒性姿態擊敗其餘9匹對手，輕鬆奪下服役生涯第5項一級賽冠軍。這匹2023年寶馬香港打吡大賽2000米盟主，不僅為馬主日月輝煌賽馬團體贏得1000萬港元的三冠大賽特別獎金，更獲得728萬港元頭馬獎金，累積總獎金高達約1.07億港元，成就非凡。

渣打冠軍暨遮打盃是本年度馬季第12場，也最後一場一級賽。浪琴全球最佳騎師麥道朗表示，這場賽事早於600米處勝局已定，當他看見由潘頓策騎的「安騁 」於賽事中段加速上前，與「智取神駒」及「譽滿杜拜」（第4名）並列領先後，他已抱有信心。

當「安騁」加速拉散馬群時，沉著的麥道朗冷靜等待時機，其後逐步加速，並於270米處突圍領先，最終勝出賽事，締創歷史。

「說實話，我連做夢都沒想到會如此順利，這簡直是千載難逢的完美局面。」麥道朗說。「所有條件完美配合，在這種跑法下，牠根本難以被擊敗。事實上即使沒有這麼順暢的走位，走勢也依然強勢，但今天一切的確水到渠成。」

「從600米處起，馬兒流暢地緊貼馬群，隨著賽事步速加快，全程毫無阻滯。這匹馬實在出色，每次出賽都能突破極限，總能帶給我驚喜。」

麥道朗包辦了「遨遊氣泡」服役生涯的5場一級賽冠軍，但他至今仍對上月在沙田舉行、總獎金2400萬港元的一級賽富衛保險冠軍一哩賽1600米中，不敵「紅運帝王」一役耿耿於懷。該仗「紅運帝王」以90倍獨贏賠率爆冷奪魁。

「老實說，我至今仍無法相信上仗會落敗。但今天的牠判若兩駒，完全進入最佳狀態，姚本輝馬房的備戰功夫無可挑剔。」麥道朗說。「能策騎牠是我的幸運，這匹賽駒天才橫溢，總能完美執行指令且鬥志高昂。今日牠狀態達至巔峰，不愧是一顆耀眼的明星。」

「牠懂得放鬆節奏，將長途韌性發揮得淋漓盡致。我要特別讚揚姚本輝馬房團隊，他們把馬匹訓練得十分好。」

「能夠訓練馬匹從一哩賽事增程到2400米，他們確實了不起。姚本輝馬房手握這匹冠軍級賽駒，而「遨遊氣泡」值得所有讚譽。這感覺太好了，我為牠感到無比自豪。」

以訓練短途王者聞名的姚本輝，曾訓練出「蓮華生輝」、「靚蝦王」及「崇山寶」等頂級短途馬。今次是姚本輝首度攻下2400米一級賽，他在賽後難掩激動之情。

「確是夢想成真。自從贏得三冠大賽頭兩關後，我就開始有這個夢想，今天終於夢想成真，實在妙不可言。」姚本輝道。

「今天我愈仔細分析賽事，就愈覺得他具勝算。他的表現十分出色，備戰過程近乎完美。這是一匹天生的運動員，光是看他的體態就知道是頂級賽駒。從香港的短途到最長途程， 他都能一一勝任，簡直是匹天才佳駟。」

「當初讓他跑1200米和1400米時，對他來說簡直就像玩遊戲一般輕鬆。整個團隊都興奮極了。」