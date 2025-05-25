【賽後報告】龍之光流鼻血　安騁早踩油潘頓要解釋

是日賽後報告：

第1場：「馬達」400米處至250米處之間受困而未能望空。

第2場：「後無來者」在亮相圈內煩躁不安，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「佳運發」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「龍之光」被發現流鼻血。賽後，希威森報告，「電路一百」沿途走勢稚嫩，直路上內閃。賽後，獸醫報告，此駒右前腿割傷。

蔡明紹（「發光發亮」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近700米處時，他將坐騎移至「牛精豪情」外側，導致坐騎與「白鷺金剛」互相觸碰及將該駒帶離應有的跑線，該駒因而失去平衡，向外斜跑，也導致「電路一百」勒避「白鷺金剛」。小組判罰蔡明紹於6月11日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定蔡明紹的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第3場：「錢程萬里」直路上內閃，難以被力策。賽後被發現左邊鼻孔有血。內窺鏡檢查發現此駒的氣管內沒有血，因此鼻孔內的血液獲確定並非源自肺部，所以此駒不被視為流鼻血。「綫路光驊」賽後被發現左前腿割傷。

第4場：「駿跑得」沿途搶口，直路上在催策下內閃，末段未能以勁勢衝刺。

第5場：「嘉應駿昇」賽後被發現口內有血。

第6場：「火焰閃爍」後腿踢高，一對後腿卡在閘廂後門之間，以及被發現多處擦傷，小組遂於閘前著令此駒退出此賽。小組著令「火焰閃爍」必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場：「勁沙塵」400米處至250米處之間難以望空。

第8場：被查詢時，馬昆表示，他於早段讓「譽滿杜拜」佔取前列位置，其後「安騁」於跑離1100米處時推進至坐騎外側，他樂於讓該駒在該處超越坐騎。他說，「安騁」未有繼續上前超越坐騎，導致儘管他已作出努力約束以使坐騎留後，坐騎仍然搶口，賽事步速則因而自該處起加快。他又說，坐騎在直路上持續對催策交出反應，他在此情況下對坐騎的表現並不失望。

被查詢有關他的騎法時，潘頓表示，他曾預期讓「安騁」佔取前列位置。他說，坐騎於起步時在受擠迫之際勒避，其後居於較賽前部署為後的位置。他說，賽事早段步速較標準時間慢，他遂選擇自1200米處起開始讓坐騎上前，因為坐騎是匹均速馬，須建立步韻，以及他有信心坐騎能夠在2400米途程上交出好表現。他又說，坐騎於接近1100米處時推進至「譽滿杜拜」外側，其後該駒在坐騎內側保持位置，而坐騎未能超越該駒，其後須在沒有遮擋下走外疊。被查詢他是否有機會在坐騎未能超越「譽滿杜拜」時嘗試佔取該駒之後的位置時，潘頓表示，由於坐騎於競賽時須建立步韻，他覺得以這種方式策騎坐騎並非對坐騎最有利。小組考慮了潘頓的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。

第9場：被查詢有關他自700米處起「實現夢想」的騎法時，周俊樂表示，當他認為沒有空位推進時，他選擇將坐騎向內移至跑道中央位置以望空，與坐騎在4月13日獲勝時的騎法相近。

賽後，蔡明紹報告，「熾烈神駒」內閃離開外欄，直路上難以被力策。練馬師沈集成告知小組，此駒於5月18日角逐上一仗，其後表現令他滿意。他又說，他認為由於此駒內閃，此駒緊貼外欄競跑不合發揮，他於今後將避免讓此駒競逐此場此程的賽事。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第10場：「快路」自200米處起受困而未能望空直至100米處。「共享富裕」左後腿的表皮擦傷。賽後，希威森報告，「中華英雄」於陣上發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第11場：「確好勁」出閘笨拙，觸碰閘廂右側，導致梁家俊也觸碰閘廂框架及失去平衡。400米處至300米處之間嚴重受困而未能望空。