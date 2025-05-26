短短一個月　同工之妙連擸兩場法國G1

今夏嘅轉播賽，法國賽駒「同工之妙」(Sosie)勢將成為矚目焦點，自4月27日率先贏咗今年首項G1根利錦標，尋晚喺老拍檔紀仁安跨下，於隆尚馬場擸走埋伊斯巴翰錦標，取得G1兩連勝，成為「天鷹翱翔」之後，相隔13年第2匹可以於一個月內完成隆尚呢個G1孖寶。

喺呢場6駒競逐嘅1850米G1賽事，「同工之妙」雖然只以一馬位壓倒亞軍，由香港馬主陳國泰所擁有嘅Sardinian Warrior，不過因為縮程出戰，純粹憑質取勝，贏馬過程點到即止。

雖然所贏季初兩場G1級數唔算太高，但呢匹上季只係憑巴黎大賽響朵嘅長途佳駟，縱使衝擊法國凱旋門大賽失敗，大熱門梗頸四，踏入今季開個靚頭，紀仁安以至練馬師費伯華，賽後俱認同呢匹馬可以於今年大放異彩，法國凱旋門大賽依然係終極目標，而下一項大賽就先會轉戰英國，出戰7月5日於沙丘園舉行嘅日蝕錦標。

此外，昨日隆尚仲有另一項今季先至升格G1嘅大長途賽事，由4歲以上年長馬匹，參與競逐3100米嘅韋傑亞女子爵錦標，結果由葛威法訓練已故阿加汗旗下Candelari，於黎景輝胯下以3個半馬位輕勝，而呢匹馬至今5戰4冠1季，亦被視為今季歐洲各項長途大賽新星。