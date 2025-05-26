【賽馬以外】匯合唔到點算好？

對馬會嚟講，尋日原本真係美滿嘅一天，等咗31年，香港終於出現第2匹三冠馬王「遨遊氣泡」，感覺奇妙。事關「翠河」榮登三冠馬王嗰年，筆者仲讀緊書，估唔到依家可以入場見證歷史性一刻。老實講，尋日筆者身邊有啲行家，喺「翠河」做三冠馬王嗰時都仲未出世，就知呢樣嘢係幾咁可遇不可求，究竟仲有冇機會見證香港第3匹三冠馬王誕生？真係好難講。或者筆者嘗試咁樣解釋，目前馬王選舉，會有最佳一哩馬、最佳中距離馬同埋最佳長途馬呢3個獎，贏晒1600米董事盃、2000米香港金盃同埋2400米遮打盃嘅意義，就係有機會囊括最佳一哩馬、中距離馬同長途馬3項殊榮，就知有幾誇張啦。

不過，點估到三冠馬王嘅誕生，最終都唔夠因為匯合彩池嘅技術問題，搞到尋日第9、10場遲遲未派到彩呢樣嘢搶fo。作為普遍馬迷，見到「遨遊氣泡」做三冠馬王梗係開心，但對佢哋嚟講，跑馬最重要始終係派彩，如果同佢哋講贏咗冇錢收，隨時拆咗馬場都似。所以尋日呢單派彩延遲事故，絕對係馬場大新聞，中咗嘅馬迷等收錢再投注，竟然等咁耐都冇派彩，筆者尋日喺馬場，聽唔到場內嘅馬迷有咩鼓譟、鬧事，都真係算係咁，或者可能見到「遨遊氣泡」表現咁好，大家嘅心胸都廣闊咗啩。

根據馬會新聞稿同埋筆者所知，今次事故係因為部分匯合彩池合作夥伴數據庫間歇出現連接問題，一直都未能解決，始終賽馬牽涉龐大彩池，如果唔肯定有無受注，對賠率同派彩構成極大影響，馬會最後決定抽走所有經數據庫收到嘅匯合彩池合作夥伴投注額，自然要重新計過賠率，最終搞到派彩遲咗。講真，去到技術上嘅嘢，筆者真係識條鐵咩，同埋聽番嚟並唔係全部匯合彩池合作夥伴都有問題，係有部分出現啲毛病。唔知大家有冇留意到，早輪馬迷成日見到部電算機就算喺啲馬匹出閘後，賠率仍不斷變動，目前呢個情況係小咗，據了解都係同馬會近期處理匯合彩池嘅方式唔同咗有關，盡量係唔想馬迷覺得部電算機開跑後啲賠率不斷跳，用意都係好嘅。但有時啲嘢，筆者相信處理投注嘅技術方面，馬會應該係頂瑞，但匯合彩池嘅夥伴能否配合？真係唔知，但如果真係有呢類潛力風險，的確冇得唔高度重視。

不過，從今次事件，相信大家都知目前匯合彩池對香港賽馬有幾重要，只係冇受最尾3場嘅匯合彩池投注，投注額即刻跌咗9%，講緊本地投注已經係少見地有升。同埋今次亦話畀大家知，匯合彩池投注對現時馬圈嘅投注生態、賠率結構有幾大影響，究竟呢啲匯合彩池係幾時先會打入本地彩池嗰度？對大家目前睇到嘅各項賠率會出現不同變化。所以如果想睇飛投注，係咪咁容易，大家不妨深思。

■山無陵