今期六寶獎1注中派1000萬！

今期周三谷草夜賽跑9場，蔡約翰剛田草與艾道拿攜手贏「星際快車」，馬房爭冠重拾氣勢，留意六寶獎有多寶，預計10元一注獨中可獲1000萬元，頭關即要吼實「鄉村樂韻」。第8場與第9場四重彩及四連環各有多寶100萬元，第8場希廐「猛將兄」操足增程必要重視。

六寶獎$10一注獨中可獲$1000萬

蔡約翰鄉村樂韻衝第3W

剛周日在沙田取下在港第1600場頭馬的蔡約翰，今次谷夜繼續派出多匹機會分子，誓要贏得今季練馬師冠軍寶座，博六寶獎用蔡廐馬做重心。六環彩頭關第4場四班1200米，蔡廐「鄉村樂韻」最近3度隔紗上名，今排6檔同前仗同程上名檔位一樣，加上今季第2捷贏田草也是排6檔起步，今排幸運檔位及用王牌進攻，有力再闖勝門。鄭廐「喆喆友福」剛戰最後一步鬥輸飲恨獲亞，捲土重來排12檔搶出可爭。

第5場四班1650米，蔡廐「超眼光」大前仗復出贏泥地，今轉戰上季跑過的谷草，排1檔要留意。鄭廐「銀騰」剛戰後上不及得季軍，評分有利馬可再跟進。第6場四班1200米，蔡廐「魅力知福」初出跑田草1400米上名，今次轉爭谷草1200米賺卡士，另沈廐「好節拍」夠銳要重視。

第7場三班1650米，巫廐「非凡豪傑」及黎廐「勝意」俱擅跑同程且近況亦佳，機會秤先。第8場四班1650米，蔡廐「精算激流」改配艾兆禮及轉場初跑谷草，有權突擊。第9場三班1200米，蔡廐一對馬俱要提防，「魅力寶駒」評分有利，以及「首飾悟空」熱身後有權進步。

第8場第9場四重彩及四連環多寶各$100萬

希斯猛將兄操足可信任

第8場及第9場四重彩及四重彩各有100萬元多寶，各位又可以花心思求高回報，不妨用雙膽投注策略。第8場四班1650米，除了要吼實轉場而來的蔡廐馬「精算激流」，同樣志切爭冠的希斯在此場也有「猛將兄」力爭首捷，此駒早前在谷草1200米上名，近兩仗用潘頓已反映重視，騎者停賽下，今次帥權落入艾道拿手中，騎者幫手快試兩課，埋門拍跳催谷積極，增程初跑一哩隨時有驚喜。配腳揀近況出色的「追風」、排4檔用黃智弘減磅的「滿心星」、上仗配田泰安追贏的「奮鬥輝煌」，以及排1檔可擺前走的「時間寶」。

第9場三班1200米，蔡廐一對馬俱有力闖入前列，「魅力寶駒」狀態續好，而自購馬「首飾悟空」上仗在港首戰跑同程表現不差，吸收經驗後負磅稍減，隨時進步，就用蔡廐兩駒做膽。配腳選上仗重開勝門的「飲杯」、谷草1200米專家「椒椒醒」、新勝回升三班孭輕磅的「超霸勝」，以及近期試閘放入第2名的「好多利高」。