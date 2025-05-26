周日上演日法兩場打吡！

嚟緊周日受注S1日本打吡大賽日7場，頭場於上午11時10分開跑，其中日本三冠大賽次關日本打吡大賽2400米，是馬迷極之重視的賽事，上次勝出頭關日本二千堅尼的「博物街」當然有力再贏。此駒該仗由莫雷拉主轡，騎者最後數步甩了一下韁繩，但坐騎衝刺依然強勁，修正內閃後更輕鬆壓下實力甚高的「北十字星」，表現相當出色。「博物街」上仗後小休回氣，一心一意進軍今次日本打吡大賽，決心極大。另留意上次日本二千堅尼2000米於中山競馬場舉行，今次日本打吡大賽則跑2400米，及於直路較長的東京馬場舉行，「北十字星」上仗雖屈居亞軍，本身父系「北部玄駒」長力十足，增程有權展現更強威力，可與「博物街」鬥鍊！

至於周日晚上8時40分開始舉行S2法國打吡大賽日5場，其中法國打吡大賽2100米，報名參戰馬眾多，大家要留意最後排位公布。剛剛新勝英國二千堅尼的「法庭裁定」亦見榜上有名，此匹藍營高多芬3歲戰駒，出道4戰得3冠1季，上次首次贏得一級賽，蹄下敗將亞軍馬「遍地金」，剛剛出戰愛爾蘭二千堅尼，以橫強後勁輕鬆補中，可見「法庭裁定」贏馬水準一流，今轉戰法國相信有望再下一城。

此外，Azimpour上年首戰於法國隆尚馬場贏馬，今年復出再戰法國隆尚馬場挑戰三級賽1800米得亞軍，上仗則初戰尚蒂伊馬場表列賽得殿軍，有過同場經驗後進軍G1法國打吡大賽，也有權突破。