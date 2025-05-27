刻意增程至2200米　今鋪誓要爆出美麗

伍鵬志近期攻勢放緩，自4月2日贏完「唯美主義」之後，等到5月14日才憑「包裝創新」破悶局，不過練者唔少新兵，只要進度接得住，季尾已可再發動攻勢。今期伍廐有6駒正選，其中第3場四班2200米就有「爆出美麗」列陣。「爆出美麗」馬主團體來頭唔細，事關成員有「爆」系何猷亨、何猷君及何超欣，另外「美麗」系郭浩泉同太太江鈺琪亦都係成員，可以話係唔嘢小，練者當然都想盡快交代，唔好令馬主失望嘛。

「爆出美麗」前仗降四班後，兩仗賽事已由潘頓策騎，今場就換布文出戰，賽前已由騎者接手試兩課閘，伍鵬志接受訪問時就話，「爆出美麗」適應進度唔錯，而上場潘頓賽後匯報「爆出美麗」一度走勢唔差，但就唔肯出頭，所以今次都想畀布文搵出原因，而「爆出美麗」試谷閘略有猶豫，不過布文匯報隻馬上課泥閘進步。練者又指，今次係刻意安排「爆出美麗」增程至2200米，希望頭段唔好步速太快，畀隻馬慢慢建立節奏，拉士再交出追勁。

至於「爆出美麗」今仗首次綁繫舌帶，伍鵬志解釋馬匹陣上呼吸無問題，但都想佢呼吸方面再好少少，另外基於此駒未肯出頭，上場專登重戴眼罩，好讓馬匹更集中作戰。