冇一哥阻住　艾兆禮有得打骰？

周三晚夜賽大小潘停賽，在沒有潘頓的日子，最大得益者要數艾兆禮，對上6次潘頓缺陣場合，他每每能把握機會，期間共擸走10W，堪稱是機會主義者。艾兆禮今戰出足，其中再騎合拍的「妙玲瓏」，有望再添進帳。

艾兆禮目前累積50W，雖然仍與潘頓、布文兩位澳洲騎師成績有距離，但以目前走勢，他應可坐穩三哥位置。既然一哥停賽缺陣，艾兆禮今戰更加機不可失，周三晚坐騎之中，雖為蔡廐策騎3駒，但論爭勝分量，為巫廐效力之馬匹更宜秤先。第6場「妙玲瓏」一如上季2W部署，都是五升四打疊連贏兩仗，上場重返起家谷中1200米，表現略呈反覆，艾兆禮未肯放手，也是有心拚個明白。第4場「鼓浪好友」上賽轉場初跑谷草1200米，排大外檔被迫搶前爭取主動，前段耗力不少，最終亦只負頭馬半個身位跑第4，場地勝任之餘，今番再接再厲，當可視為艾兆禮重要數胡籌碼。

唯美主義換人有火花

第7場接手伍廐「唯美主義」，騎者今季獲伍鵬志力撐，合作贏馬最多摘下11W，只是隨着馬房下半季攻勢放緩，兩人對上一次頭馬已是3月23日憑「包裝明駒」爆冷，今次因潘頓停賽接手「唯美主義」，勿因上賽落敗而輕視，該役前6名馬匹鬥衝以1身位之距分勝負，轉換配搭有新鮮感，馬少場合隨時有火花。