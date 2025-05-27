【分分制勝】「心星」營陣　「漣」繫攻勢

上期沙田日賽，資深馬主榮智健名下愛駒「星際快車」及「綠野飛馳」同日拍住出擊，結果取得1冠1亞佳績；同日「光年」系兩駒，「光年程祥」爆冷先拔頭籌，「光年八十」起步緩慢影響發揮，若非如此有可能爭取季、殿軍，兩駒明顯已受催谷，有心齊齊搏殺。

今次跑馬地夜賽，楊紹信名下的「富喜來」及「好好紛」聯袂上陣，兩駒均有點作戰能力，機會不容抹煞。另邊廂，「心星」系陣營的「漣心星」、「滿心星」與「富心星」一同列陣，馬主不同但息息相關，賽前3駒均已操好待命，值得期待。

第1場五班1200米，柏廐「漣心星」首季服役時，曾於跑馬地1200米取得殿軍，次季轉4歲，則先後於泥地及田草1200米上名，證明本身場地性能廣泛，但結合兩度出戰中距離賽事均潰敗而回，角逐路程宜短忌長。今番回師谷草1200米，前仗入Q功臣布文亦回策，條件一切向好。埋門由黃智弘代勞試閘，走位4 5 4，末段見牠追勢甚勁，表現吸引，論態實屬季內最弗一次。

預計今仗由「銳高」快放開路，排9檔的「漣心星」有機會切入二疊推進，形勢未算吃虧，假如跑道受天雨影響，這匹全材馬更可大派用場。

■明治朗