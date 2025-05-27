周六2場三級賽　霍宏聲寄望繼續贏馬！

週六的沙田銀瓶共有十一駒報名。其中「幸運有您」這匹兩度在一級賽跑獲亞軍的短途佳駟，今季已兩勝第一班賽事，週六將力爭出道以來的最重要頭馬。騎師霍宏聲今季在港策騎表現屬個人歷來最佳，跑畢七十四次賽事後已累積四十一場頭馬，今仗將再度為這匹七歲馬執韁。

霍宏聲表示：「牠最近的一課試閘表現良好，但屆時需要天公作美保持乾快場地。雖然缺少『嘉應高昇』令今屆的沙田銀瓶看來較易應付，但仍需面對『驕陽明駒』等強敵。若能緊隨領放馬走位順利，要再展現出在第一班賽事贏馬時的水準應不成問題。牠加速力強勁，現已準備就緒，只要形勢配合，當屬爭勝要角。」

年僅二十三歲的霍宏聲正迅速崛起成為香港馬壇的新星。其父為前香港練馬師霍利時，曾訓練出冠軍級佳駟「爪皇凌雨」。他說：「能獲得眾多支持實在感恩，很高興能把握機會交出成績。希望此旺勢能延續至季尾，令我的成績再上一層樓。」

霍宏聲也將於週六的另一項三級賽、總獎金達四百二十萬港元的獅子山錦標（1600米讓賽）中策騎「禪勝輝煌」參與角逐。這駒去年在此賽中以鼻位之差僅不敵「錶之銀河」屈居亞軍，今年一月則攻下總獎金四百二十萬港元的三級賽百週年紀念銀瓶（1800米讓賽），取得迄今最重要勝利。

「晨課中牠不會過分展露實力，但往績已說明一切。牠甚具競爭力，而且演出穩定，只要賽事形勢配合並能佔取好位，應能再次交出好表現。」霍宏聲說。