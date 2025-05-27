【獨門秘技】賀賢要爭取「快樂」

賀賢馬房近11期賽事不勝，乃隔最耐無贏練馬師，季尾階段都要追落後，今期4匹坐騎，除「管之友」田泰安配搭與上場不變，其餘3駒都係易配而來，擺明要求變。

第2場五班1200米，「快樂奇兵」雖然20戰未勝，但近4仗落到五班跑取亞季殿各一，另有一次第6名即全獲獎金，顯然實力於五班稍秤先，之前兩仗1200米放頭跑，近兩仗縮落1000米則後追，反覆已試準性能，今仗返1200米而同場有幾匹快馬，應不會搶頭跑，加上易配擅鬥後勁的奧爾民已知心意。

加州得力艾道拿合拍

艾道拿剛戰沙田大賽日停賽復出策7駒取得2冠2季，暫勝40W創一季新高，以其支持力突破50W應不難，今期谷戰7匹坐騎，6駒為馬房王牌馬，值得留意。第6場四班1200米，「加州得力」季初配艾道拿贏同班同程，大熱門身份贏馬姿態輕鬆，返三班後連輸5仗，次次都為冷門決心減分，上仗減夠分重返四班，艾道拿停賽首用布文，得第4輸個半馬位復具競爭力，今仗出王牌回配贏馬拍檔，擺明車馬。■西門獨

西門獨Q過關

第2場6快樂奇兵

拖 1東方魅影9進優自在12萬事靚

第6場1加州得力

拖 3智勝攻略10電訊驕陽12添喜運