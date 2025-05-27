【三重彩地帶】後上譜出贏馬「節拍」

第1場五班1200米，「銳高」唯一上名是四班同程獲亞，不敵估計可過百分的「首飾天空」，賽績夠說服力，本身具前置能力，排4檔可採取主動，四降五亦佔優勢。「有心意」季內五班4度上名，屬班內中堅分子。「欣樂人生」減分多加上黃智弘減磅，計數已具反撲能力。「飛躍凱旋」小休復出試3閘備戰完整，季尾階段或有體力優勢。「威武良駒」健康欠穩而季內只上陣4次，惟場場俱所負不遠，跑得就並不欺場。

第6場四班1200米，「好節拍」上場同程11檔焗留兼遇上慢步速，形勢欠佳下仍締最快末段，不敵佔班利的「超霸勝」短頭獲亞，造出高難度動作，這類超級分子從逆境中學習後成長得更快，復課試閘走勢清風送爽，雖然今場排檔仍欠理想，但周俊樂有過經驗應有對策。

「競駿非凡」落班對手級數截然不同，近期布文成韋廐殺手，應是箭頭所在。「添喜運」季內兩捷後便轉沉，上場終見像樣的走勢，已返回首捷評分計數可爭。「加州得力」季內獲冠亞均同程配艾道拿，人馬重逢值得留意。「魅力知福」初出田草1400米入位必具質素，再出落第後曾停課，休息4個月復出，這類暗牌馬轉來谷草遇弱組夠用。■海東