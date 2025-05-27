【進階選項】鼓浪好友要贏番場

作為馬迷總喜歡刀仔鋸大樹，故冷門騎練應是不少人心頭好，但要捉中冷門當然並不容易，可能5至10場中一兩次？雖非每次賽後都有收穫，惟若做到的話便可以長玩長有。

楊明綸是騎師組別的冷殺手，練馬師又如何？巫偉傑暫時取得36場頭馬，大熱取勝有8匹，10倍或以上有16匹，剛戰新馬賽「光年程祥」45倍則是其今季最冷門頭馬，似乎向巫廐馬推敲回報率不俗。今晚練者出5匹，第7場「非凡豪傑」會是公眾熱門，第4場「鼓浪好友」都是熱門但應如上周「納百川」等不致太乏味分頭，此駒抵港後已7戰，季初首仗負於超級馬「膨才」，原以為很快打開勝門，結果不時跑4至6名間。上場初跑谷草配艾兆禮12檔早段花了極多時間才埋欄領放，捱至終點前數步才被對手越過。今次移入8檔，內側快馬唔多，理論上可輕易慳力搶欄。「猛攻」子嗣只有3匹在港服役，「開心寶寶」及「非凡達」分別是5W及4W馬，「鼓浪好友」贏番場要求絕不過分。

對比巫偉傑，韋達得21W大落後，最近食胡馬不少是三降四，如「大學生」、「超霸勝」及「紅愛舍」等，共通點鞍上人全是布文，事實上韋廐近8匹頭馬有6匹由布文經手，儼如主帥。今晚兩人第2及第6場合作要留神。「競駿非凡」呢匹前名「獵鷹九月」賽駒購自星洲，三班短途已不止一場蝕位下追得好，近兩仗60分堅持跑三班。剛戰起步受阻、中段搶口，末段大勢已去時催策力度亦不強，今次優先出賽權、馬房首選、王牌乜都有齊，目的是確保一定能出賽，決心誠意夠晒。