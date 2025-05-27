【張基焦點】平海之星增程排1檔吼

蔡約翰剛周日贏馬兼取得在港第1,600W，目前仍維持5場領先優勢，但面對希斯的攻勢，亦不容安枕，今晚谷戰蔡廐強陣出擊，「平海之星」近仗已跑近，今次跑大長途未必是副車 。另外，「川河動駒」健康已無大問題，用黃智弘減磅要吼實。「天火同心」居五班有優勢，用布文亦屬韋廐出擊信號。「雷神太保」今次終於抽到好檔，可現真身。

第3場四班2200米，「平海之星」明顯是一匹遲熟的大長途馬，要多跑先輕身，亦屬少數經常試一哩閘的蔡廐馬，上仗跑1800米已得殿軍，復課後繼續大力打磨，埋門從化試1600米草閘掄元表現理想，今次扳上2200米兼抽1檔好位，可恃輕磅突圍。

第9場三班1200米，「川河動駒」健康已回復正常，前仗唔擅長泥地跑包尾，剛戰跑谷草1000米則嫌太短，但早前兩度於此程配巫顯東入圍，今次繼續用黃智弘減7磅，抽4檔形勢有利，值重視。

第2場五班1200米，「天火同心」今季3歲轉4歲，型格好但韋達不太急進，因此一直欠表現，上仗在五班跑谷草1000米嫌短，畢竟性能較為均速，仍得第5名只輸個多馬位，復課試大閘有頭有尾，狀態明顯有大幅進步，改用布文兼對手弱，可交代。

第4場四班1200米，「雷神太保」自購馬韁口一般所以要做好留放，於澳洲需要遮擋或貼欄才跑得好，來港後卻經常抽外檔影響發揮，今次賽前大力做工夫，狀態勇猛，難得抽3檔好位，要吼。