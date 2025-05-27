【耀眼精選】康昌之星地淋有權爆

跑馬係鬥智鬥力嘅遊戲，要贏一場馬，除咗馬匹實力，騎師臨場發揮，幕後賽前部署亦係致勝關鍵，尤其係高手過招嘅頂級大賽，容錯空間少，後兩項因素佔嘅比重亦隨之增加。

朱德望3歲王牌「遍地金」，啱啱禮拜六以馬王姿態輕取愛爾蘭二千堅尼，換上簡國能固然係能夠補中嘅成功要素，但最重要嘅決定性因素，係幕後吸取過英國二千堅尼嘅教訓，參考高多芬嘅團隊戰術，響愛爾蘭二千堅尼派出3駒應戰，安排「馭風俠」扮演開路先鋒，確保賽事有正常步速，等同主主力有最合適、最公平嘅競賽環境發揮所長；「天河年」負責分散注意力同隨時補位，「遍地金」就照Copy「法庭裁定」英國二千堅尼嘅贏馬軌迹，全程響最外疊自己跑自己，3匹同主馬各司其職，正副分明。呢種犧牲自己成就隊友嘅策略，響賽馬世界岳伯仁係箇中能手，主帥莫雅即使騎功再高強，若果每次大賽都孤軍作戰，無廐侶充當電兔、負責掩護，G1頭馬起碼要打個八折。

天文台預測會落足幾日雨，如果場地真係起變化，可以敲吓第8場嘅「康昌之星」，全兄「超勁火力」響偏黏場地開齋，跑變化地似乎有一手，響天雨之助下「康昌之星」或可提升戰鬥力。