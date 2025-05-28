【分秒在握】主動走甩有建樹

踏入季尾人疲馬乏，馬匹追趕對手的鬥心亦大為削弱，就算剛周日遮打盃田草A欄大賽日，亦較有利前置馬。今次「建測羣英」跑法主動，難得同場快不多，一旦成功走甩，對手不易追趕。

今次谷草C+3欄C+6彎作賽，加上季尾效應，相信前置型馬匹會更佔上風。第7場三班1650米，橫看豎看快馬亦不多，季尾及時回勇的「建測羣英」當然可借勢突圍。上季轉投希斯馬房後，「建測羣英」表現大爆發，接連出擊下取得4捷佳績，評分固然大幅上升，體力亦消耗不少，回氣一輪伺機再上是合理部署。

來到今季初，「建測羣英」表現亦能承接到上季餘勢，首4仗兩度入Q近而未勝，明顯評分上有阻力，因此部署減分亦係合理之舉。一輪以戰養戰之後，「建測羣英」現時已減至65分，比季初入Q時低了8分，而與上季贏馬時一樣。此駒上仗出爭谷草1800米，排10檔搶頭走，造出正常步速，而轉彎開始已有馬拍上鬥燒，結果「建測羣英」末段仍猶有餘勁頂到第3，最終只以個多馬位見負，表現明顯較之前有起色。

近期希斯追趕蔡約翰不遺餘力，正為重返香港後首個冠軍寶座而努力，加上「建測羣英」季內未交代，因此戰意必然十足，今次回師3捷強項谷中一哩，排6檔搶前且戰且走，對手要追亦非易事。

■長風

第7場 7建測羣英 5非凡豪傑

6勝意 2唯美主義