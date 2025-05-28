作客夠旺場　岳伯仁法國打吡又叫胡

星期日將會成為轉播賽戲碼嘅法國打吡大賽，昨日就公布咗第二階段留位，由首輪嘅25駒，如今剩番18匹參賽名單，其中來自英愛賽駒佔7匹，當中岳伯仁就佔咗4個名額，而最終排位將會響當地星期四中午公布。

响退出嘅7匹名單之中，新勝英國二千堅尼嘅藍營新星「法庭裁定」，決定留力出戰英國打吡大賽，所以將會由費伯華旗下嘅Cualificar單騎應戰。

講番岳伯仁，跑埋周日愛爾蘭，連埋之前英、法兩地合共6場堅尼經典，除咗主場以「維多湖」贏一千堅尼，另一項就由「馬蒂斯」揚威法國二千堅尼，呢次作客繼續乘勝追擊，兵力方面一啲唔會失禮，响4匹報名馬之中，已經確定咗主力，就係法國二千堅尼跑第3嘅「印象創新」，會由主帥莫雅重新接手，而葉森打吡預賽亞軍Trinity College，以至於法國二千堅尼成為開路先鋒「野生遷徙」亦會計劃參戰。

岳伯仁透露「印象創新」鎖定今場法國打吡為目標，最要多謝蘇銘倫，人馬上季尾取勝於2歲G1尚盧利加廸大賽後，今年踏入3歲再次於法國二千堅尼出戰，對於馬匹進度，相信沒有人比騎師更清楚，而在上仗賽後，神蘇已對其表示要增程，鎖定法國打吡大賽為目標，如今更加缺少敵對陣營最強對手「法庭裁定」，牌面更加呼之欲出。