列卡騎師室環境惡劣　馬昆批評馬場管理不善

英國騎師馬昆跑完遮打盃之後，即晚飛返英國，趕住翌日前往列卡馬場(Redcar)，為波士郗國思旗下馬匹出賽，豈料卻被該馬場之惡劣環境激親，隨即拍下一條騎師室情況短片擺上社交平台，宣洩個人不滿。

馬昆於該片段中，自拍影住坐響健身單車之上，但呢部單車竟然係放響洗衣房，而洗衣機後又有啲去水渠位，留得太內當然唔係咁衞生，甚至騎師室本身都好狹窄，騎師想要做啲簡單熱身伸展運動，都要大家遷就，響窄位之下擺放張臨時運動墊。

雖然英國賽馬會自疫情之後，衞生起見已經拆除晒所有馬場騎師室嘅桑拿設備，但呢兩年已分別向各個馬場發出指引，必需逐步改善騎師室嘅環境同相關運動設施，好明顯列卡馬場就未有進行任何翻新。

列卡馬場主任 Jonjo Sanderson，對於馬昆嘅回應，更加諸多籍口，先解釋健身單車放洗衣房，主要係因環境狹窄，出賽騎師甚至房內員工，為免阻礙通道因此搬走，甚至更推搪於上周三才接到英國賽馬會的騎師室增值指引，並獲通知准在7月底之前完成相關工程。

馬昆認為相關解釋純屬廢話，實在令人感到憤怒，對於一眾騎師毫不尊重，今次係佢季內首度於列卡馬場上陣，但騎師室依然故我嘅惡劣環境，令馬昆留下極差印象，究竟工程幾時開始，Jonjo Sanderson又係一個拖字，表示仲要同工程經理洽談，稍後至會有定案。