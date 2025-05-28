邵良宇今日墮馬送檢　周末鷹園爭G1上陣成疑

澳洲肯德百里馬場今日發生墮馬意外，前列騎師邵良宇(Tyler Schiller)於頭場賽事，當坐騎Rockabye Roxy出跑道未幾發脾氣，身驅座後令騎師不及防避被拋下，其後馬匹被捉回宣布退出競賽，由於要等待救護車駛入跑道，由醫護人員治理邵良宇傷勢後，隨即送往鄰近醫院接受詳細檢查，賽事被迫順延接近半個小時舉行。

至於邵良宇墮馬後保持清醒，初步疑似肋骨有傷，但騎師就表示感到背部疼痛，至於進一步傷勢有待稍後公布，而對於邵良宇嚟講，能否趕及本周末復愈復出都好關鍵，事關佢響鷹園舉行嘅重要賽日，將會接手萬成訓練，早前於東奔一萬錦標跑第3嘅「中彩線」，出戰1300米G1京士福史密夫盃，相信佢都唔想錯過呢個爭盃機會。

仲有另一位亦會響同日重頭戲昆士蘭打吡上陣嘅薛恩，星期一於格堡馬場試閘輕傷，接住一連兩日分別於西摩(Seymour)同塞爾(Sale)有分參與嘅賽事，全部坐騎宣布退賽，不過薛恩就表明並無大礙，只不過希望爭取更充分時間休息，留待本周末鷹園舉行之重要賽事才復出，當日佢就卜定7場有份參戰。