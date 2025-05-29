【賽後報告】歡喜福星搶口大逃　湯普新留唔住

是晚賽後報告撮要：

第1場：賽後，班德禮表示，坐騎「有心意」領放或不合發揮，因為坐騎在能夠自馬匹之後追前時表現最佳。

第3場：「竣誠駒」末段內閃，難以被力策。因此，鍾易禮全力催策坐騎的能力受到限制。賽後，鍾易禮表示，他獲指示讓坐騎上前，並盡可能領放。他說，坐騎於躍出時向上跳躍，因而居於較賽前部署為後的位置。

被查詢時，湯普新表示，他賽前預期讓自內檔出閘的「歡喜福星」領放。他說，由於他留意到坐騎或會搶口，因而沒有於早段推策坐騎以領放，但坐騎能夠展現天生速度帶頭競跑。他說，坐騎其後於早段開始搶口，首度轉入直路時走勢笨拙。他又說，儘管他留意到坐騎於早段沿途以較標準時間為快的步速領放，並努力約束坐騎及讓坐騎以可持續更久的步速領放，但坐騎對此毫無反應。

他說，直至接近1200米處時，坐騎才對他讓其留後的努力作出反應，鑒於坐騎於早段的走勢，牠在直路上未能以勁勢衝刺。小組在考慮了湯普新的解釋及觀看巡邏影片後，認為他於早段已盡最大努力減慢坐騎領放時的步速。

第4場：鍾易禮表示，「縱橫萬里」沿途外閃，直路上受催策時墮退。被查詢有關他於直路早段的騎法時，布文表示，「雷神太保」於入直路後開始以勁勢上前。他說，他起初打算讓坐騎在「縱橫萬里」與「團結戰靈」之間推進，但當他留意到「團結戰靈」開始向外斜跑時，他認為該空位將消失，而由於坐騎走勢強勁，他選擇立即將坐騎移至「縱橫萬里」外側以圖跟隨「比特星」上前。

他說，坐騎收慢及移至「縱橫萬里」外側，其後因「鼓浪好友」居其外側而未能繼續向外移出，因而受困而未能望空直至接近200米處，其後在推進至「比特星」內側之際衝刺良佳。小組考慮了布文的解釋後，認為他在此情況下在直路上採取的策略屬合理。

第5場：「堅多福」直路上內閃，難以被力策。賽後，奧爾民報告，「燊榮之星」沿途走勢欠佳，直路上未能追前。

第7場：「獨角獸」抵達跑馬地馬場後被發現左髖及尾部連接軀幹一端擦傷。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，見習騎師黃智弘表示，坐騎陣上再度發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

布文（「銀進」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於末段，他容許坐騎在尚未帶離「唯美主義」下向內斜跑，導致「唯美主義」須勒避「銀進」。由於布文於6月4日、6月28日及7月1日均須停賽，小組按照標準程序，判布文罰款6萬港元，以代替停賽1個賽馬日。在衡量判罰輕重時，小組裁定布文的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第8場：「猛將兄」入閘後以後足豎立及向後坐下。其後接受獸醫檢查，獸醫說此駒左後腿不良於行，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。小組著令此駒必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

「奮鬥輝煌」抵達跑馬地馬場後被發現右跗關節擦傷。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「艾彼奧」在閘內煩躁不安，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

「快步向前」抵達起步點後被發現口部有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。出閘笨拙及失地。包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。由於這已是「快步向前」連續第二次包尾大敗而回，此駒必須連續多次試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗。