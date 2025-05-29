伍鵬志：綠族無限孭115磅有優勢

伍鵬志將於周六派出「綠族無限」在沙田角逐總獎金高達420萬港元的三級賽沙田銀瓶(1200米讓賽)，他相信馬兒今仗可繼續交出好表現並取得佳績。

「綠族無限」來港服役至今已取得4捷，包括於上季攻下總獎金高達420萬港元的三級賽精英盃(1400米讓賽)，並曾在一級賽跑入位置。儘管這匹6歲佳駟今季五戰俱未能躋身三甲，但最近兩仗均憑凌厲衝刺跑獲第4名，顯示牠的狀態正逐漸回勇。

伍鵬志說︰「馬兒於遠征日本後花了最少6個月才能重拾狀態。我認為牠今仗可在負輕磅(115磅)下交出佳作。」

「綠族無限」於去年9月作季內復出，遠征日本中山競馬場角逐短途馬錦標(1200米一級賽)，在該條不易應付的跑道上以第13名衝線。這匹「遙遠星空」的子嗣上周五在從化參與一組1200米草地試閘，末段以悅目走勢率先衝線，締速1分12.06秒。伍鵬志期望馬兒在該課試閘後狀態有所提升。

現年41歲的伍鵬志表示：「『綠族無限』試閘表現實在不錯。田泰安策騎牠出試後感到相當滿意，認為馬兒已重拾狀態。『綠族無限』現時評分105分，較同場評分最高的「金鑽貴人」(129分)少24分。馬兒上季負輕磅出戰精英盃時表現出色，以一馬頸位之先擊敗3勝一級賽的星級佳駟『加州星球』，我認為馬兒今仗佔有輕磅優勢。在這類三級賽中負輕磅上陣總是有利，希望我們今仗陣上能夠準確掌握時機。」