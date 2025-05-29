【賽馬以外】你問咗我未？

文化差異呢樣嘢，真係好易構成極大衝擊。喺香港生活得耐，應該都習慣香港人嗰種極高效率嘅生活方式，唔係又要點有澳牛嘅光速餐。所以去到外國，就未必適應到所謂慢活嘅態度。又或者咁講，有時喺外國萬一出咗事，要同當地政府部門交涉時，可能都會畀對方嘅散漫嘅辦事手法激親。筆者曾經有朋友喺菲律賓工作一段時間，佢都話香港人係唔會幻想得到嗰邊嘅做嘢方式。

不過，所有嘢都係有辣有唔辣嘅。喺高度資本主義社會，講求利益最大化，效率當然好重要，我哋亦經常要求有一個高效嘅政府。但有時生活唔係得一面，要長期維持效率，壓力自然大，精神狀態太繃緊都唔係好事，有時真係需要停一停，諗一諗，從對方角度出發，顧及他人感想更重要。

講咗咁多呢啲嘢，應該有人估到筆者想講嘅就係日本馬后「自由島」不幸離世嘅餘波。早幾日Sunday Racing董事吉田俊介接受咗個訪問，講番女皇盃嗰日發生嘅事，佢話當「自由島」發生意外，佢當然唔想發生最壞情況，即使唔可以再上陣，都想呢匹馬后能夠轉做繁殖種馬，可惜最後傷得太嚴重，需要人道毀滅。

不過，對吉田俊介嚟講比較難接受嘅係，當「自由島」真係要被人道毀滅時，並無通知馬主同埋練馬師，同佢哋係日本嘅處理手法唔同，因為日本係會做晒所有檢查，同埋問晒馬主同練者，先會作出最後決定。或者就係呢啲文化上嘅差異，先令吉田俊介同埋日本馬迷咁難接受，因為成個過程之中，冇問過佢哋嘛。

公平啲講，對於今次「自由島」受傷後嘅處理，各方面都冇做錯。筆者絕對相信馬會專業嘅獸醫團隊，同埋當大家見到「自由島」發生意外後嘅情況，相信個心都涼咗半截，知道凶多吉少，就算有日本嘅獸醫在場，筆者相信都唔會影響決定，始終今次係左前腳種子骨韌帶內外兩側撕裂，好難康復。只係程序上，係咪有斟酌空間？

據筆者了解，喺香港萬一馬匹嚴重受傷，若然被迫要人道毀滅嘅話，係唔會通知馬主及練馬師。但考慮到今次係一匹海外參戰馬，仲要係一匹日本馬后，處理手法方面就可能要多啲彈性，同埋要有人性化嘅考慮，因為兩地賽馬文化唔同，兩地馬迷對一啲出名嘅賽駒嘅感情都係唔同。就算睇返之前杜拜嘅情況，「嫡愛心」都係喺美丹馬場勇戰受傷，最終都係經過一段時間，先至作出人道毀滅嘅決定。要知道馬主失去愛駒已經好傷心，但要點樣令佢接受呢件事，係有好多方法。

再睇番馬會啱啱為「浪漫勇士」出嘅最新消息新聞稿，「馬會的專業獸醫與『浪漫勇士』的馬主及練馬師在討論處理方案後，決定安排『浪漫勇士』在馬會的馬醫院接受獸醫手術」，即係一切都係有商有量下做嘅決定。筆者相信馬會係處理呢啲事件只會愈嚟愈好，同埋愈嚟愈人性化。

■山無陵