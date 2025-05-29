蔡約翰會唔會擸晒兩場G3？

周六舉行兩項三級賽，力爭13度奪冠的蔡約翰摩拳擦掌，獅子山錦標派出新舊冠軍一哩賽盟主「紅運帝王」與「永遠美麗」，實力凌駕對手，至於出戰沙田銀瓶的「驕陽明駒」季內一再臣服「嘉應高昇」蹄下，如今強敵不在乃爭勝黃金機會，練者力爭三級賽孖寶。

數周末兩項三級賽，呂伍兩廐出馬最多，兩場賽事各有兩駒出戰，但牌面明顯稍遜於蔡約翰3駒。尤其獅子山錦標，蔡廐雙龍出海，「紅運帝王」與「永遠美麗」賽績冠絕同儕，全場就此兩駒贏過一級賽，去屆冠軍一哩賽得主「永遠美麗」，今季未嘗上名，但卻一再有接近走勢，如今出戰這類遺材賽，始終級數有賺。這匹前屆獅子山錦標盟主今次除去耳塞增加新鮮感，由冷殺手奧爾民操刀，絕不容忽視。

廐侶「紅運帝王」上仗於冠軍一哩賽稱霸，首嘗G1勝利，能夠在平磅賽場合均速制勝，擊退新鮮熱辣三冠馬王「遨遊氣泡」，負隅頑抗到底，絕非符碌之作。此駒今仗雖以頂磅迎戰，但排1檔有利沿欄慳位推進，蔡約翰在此擺下擂台，有望第3度染指獅子山錦標。

驕陽明駒機會突出

至於沙田銀瓶，雖然「金鑽貴人」掛頭牌，無奈這匹前最佳短途馬上仗傷愈復出表現未復舊觀，而焦點落在全場第2高評分的「驕陽明駒」身上，畢竟多次與「嘉應高昇」串Q，跑出水準具備爭勝資格。再者，對手實力並非太強，即使牠季內未贏過一級賽，但勝在當打，台前幕後決心交代。